Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων: Ενίσχυση κύκλου εργασιών στα €131,8 εκατ. με αύξηση 11,6%

Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων: Ενίσχυση κύκλου εργασιών στα €131,8 εκατ. με αύξηση 11,6%

Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων, η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία εμφιάλωσης νερού, παραγωγής φυσικών μεταλλικών αναψυκτικών, φιαλών και πωμάτων, κατέγραψε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 11,6% το 2024, ο οποίος ανήλθε στα €131,8 εκατ. από €118 εκατ., επιβεβαιώνοντας τη σταθερή εμπιστοσύνη της αγοράς και την αποτελεσματικότητα του στρατηγικού της σχεδιασμού.

Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα €18,5 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση από τα €13,6 εκατ. του 2023, άνοδος που αποδίδεται κυρίως στη βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας και στη συνολική ενίσχυση της αποδοτικότητας της εταιρείας.

Η αναπτυξιακή τροχιά της εταιρείας βασίστηκε σε μια ευέλικτη και ολιστική στρατηγική, με επίκεντρο την επέκταση του δικτύου διανομής και πώλησης, ενισχύοντας τη θέση της τόσο στο οργανωμένο λιανεμπόριο όσο και στους δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους της εστίασης και της φιλοξενίας.

dn1_60d57.jpg

Παράλληλα, οι στοχευμένες επενδύσεις στην επικοινωνία και το marketing ενίσχυσαν την εικόνα και την απήχηση των μαρκών της εταιρείας, οδηγώντας σε σημαντική αύξηση του μεριδίου αγοράς και εδραιώνοντας τη Νο1 θέση του Φυσικού Μεταλλικού Νερού Βίκος με μερίδιο 20,4%* στην αγορά του εμφιαλωμένου νερού στην Ελλάδα για το 2024.

Η δυναμική της πορεία αποτυπώθηκε και στην αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού, με τις θέσεις εργασίας να αυξάνονται κατά 6,3% φτάνοντας στους 587 εργαζομένους κατά μέσο όρο.

Η ενίσχυση καταγράφηκε στα τμήματα πωλήσεων, παραγωγής και logistics, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και στην ευελιξία ανταπόκρισης στις αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς.

Ιδιαίτερη πρόοδος σημειώθηκε και στην υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου, το οποίο εξελίσσεται βάσει χρονοδιαγράμματος και αναμένεται να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2026. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό και την αυτοματοποίηση των παραγωγικών μονάδων, την επέκταση των κτηριακών υποδομών, την υλοποίηση έργων ενεργειακής εξοικονόμησης και την περαιτέρω ενδυνάμωση του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Με στρατηγική προσήλωση στην ποιότητα, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων συνέχισε την ανοδική της πορεία και το 2024, εδραιώνοντας την ηγετική της θέση στον κλάδο του εμφιαλωμένου νερού στην Ελλάδα. Παραμένοντας σταθερά προσανατολισμένη στη βιώσιμη ανάπτυξη και τον μετασχηματισμό, η εταιρεία δημιουργεί διαρκώς αξία για τους εργαζομένους, τους συνεργάτες και την ευρύτερη κοινωνία.

