Κυρίως για τον Παναθηναϊκό ήταν μια νίκη ψυχολογίας.

Ο Παναθηναϊκός, στον τρίτο διαδοχικό αγώνα του στο Telekom Center Athens, πήρε αυτό που ήθελε, μία νίκη κυρίως ψυχολογίας, μετά από δύο σερί εντός έδρας ήττες στη Euroleague.

Οι «πράσινοι» επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα με το τελικό 84-71 επί της Βίρτους Μπολόνια, για την 21η αγωνιστική, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 13-8, με το οποίο παραμένουν σε τροχιά εξάδας. Στον αντίποδα, οι Ιταλοί υποχώρησαν στο 10-11 και εκτός δεκάδας...

Το «τριφύλλι», όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, επιδόθηκε σε... κλεφτοπόλεμο στα τρία πρώρα δεκάλεπτα, με αμυντική έκλαμψη στην πρώτη περίοδο και επιθετικά ξεσπάσματα σε δεύτερη και τρίτη, διατηρώντας το προβάδισμα. Στον... επίλογο του αγώνα, όμως, και μετά από το επιθετικό κρεσέντο του Νίκου Ρογκαβόπουλου (5 σερί πόντοι), έγραψε στον φωτεινό πίνακα το 66-53 στο 33΄ και δεν αισθάνθηκε ξανά την... ανάσα των Ιταλών.

Ο Κέντρικ Ναν πήρε... μπροστά στο δεύτερο ημίχρονο, τελειώνοντας τον αγώνα με 21 πόντους, ενώ θετικός ήταν και πάλι ο Ρισόν Χολμς με 16 πόντους, 9 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ. «Διψήφιος» σε πόντους και ο Τσεντί Όσμαν με 11 πόντους.

Από τη Βίρτους ξεχώρισε ο Κάρσεν Έντουαρντς με 24 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 23-15, 39-33, 56-48, 84-71