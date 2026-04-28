«Μπαμπά, σ’ αγαπώ» - Επεισόδιο 32: «Ο πήχης».

Η ζωή συνεχίζεται για τα τρία μπαμπαδάκια με απρόβλεπτες εξελίξεις και στο αποψινό επεισόδιο του «Mπαμπά, σ’ αγαπώ» στις 21:00 στον Alpha, ο Νίκος γίνεται ο αυστηρός γονέας, ο Δημήτρης ο πονηρός γονέας που στέλνει σημειώματα στη δασκάλα μέσω του Βίκτωρα και ο Ηρακλής ο ζηλιάρης σύντροφος.

H Bιργινία προσπαθεί να διαχειριστεί την απογοήτευση που νιώθει με τον εαυτό της ύστερα από το συμβάν με τη Ζωή. Σύμμαχος της η Ελένη που θα της θυμίσει ότι τα λάθη είναι ανθρώπινα και κανείς μας δεν μπορεί να είναι πάντα τέλειος.

Ο Νίκος πάλι χαίρεται με την μετακόμιση της κόρης του στο σπίτι, αλλά θα χρειαστεί να παίξει τον ρόλο του αυστηρού γονιού, που τόσα χρόνια ερμήνευε με τεράστια επιτυχία η Βιργινία, πράγμα που θα μπερδέψει τη σχέση του με τη Ζωή.

Ο Δημήτρης έχει ενθουσιαστεί πια με τον Βίκτωρα, όμως όταν το παιδί αρχίζει να εμφανίζει παράξενες συμπεριφορές στο σχολείο όπως το να σκάει μύτη με γυαλιά ηλίου και να δίνει εντολές στα υπόλοιπα παιδάκια τι να κάνουν, η Βιργινία ζητάει από την Ελένη να κάνει παιδαγωγική παρέμβαση και να βάλει τον Δημήτρη στη θέση του, προτού αυξηθούν τα παράπονα απ’ τους άλλους γονείς.

Η συνεργασία του Νικήτα με την Τζένη δημιουργεί ανασφάλεια στον Ηρακλή, που φέρνει την Τζένη σε δύσκολη θέση, ενώ η Τζούλια επισκέπτεται την Τζένη με μία πρόταση που θα τους εκπλήξει όλους.

Κινδυνεύει η σχέση Ηρακλή - Τζένης από τον Νικήτα;

Ποιες ακριβώς πράξεις του Δημήτρη δημιουργούν αναστάτωση στο νηπιαγωγείο και τι γράφουν τα σημειώματα που βάζει στο κολατσιό του Βίκτωρα;

Θα δεχτεί η Βιργινία να μείνει η Ζωή στο σπίτι του Νίκου;

Θα καταφέρει ο Κώστας να πείσει τον Δημήτρη ότι η Ελένη δεν είναι σαν τις προηγούμενες κοπέλες που έχει γνωρίσει και πρέπει να τη φλερτάρει με ρομαντισμό και συναίσθημα και όχι αλαζονικά και με επίδειξη πλούτου;

Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ αγαπώ!».