Η αναμέτρηση ανάμεσα στην Κροατία και την Τουρκία διεκόπη προσωρινά.

Ήταν το 33ο λεπτό της αναμέτρησης ανάμεσα στην Κροατία και την Τουρκία για τα προκριματικά του Euro Κ21, όταν ο αγώνας που διεξαγόταν στο Όσιγιεκ σταμάτησε πριν καν ολοκληρωθεί το ημίχρονο.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, ο προπονητής της Τουρκίας, Εγκεμέν Κορκμάζ, κατέρρευσε ξαφνικά στο έδαφος την ώρα που διαμαρτυρόταν στον διαιτητή, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του.

Άμεσα έσπευσαν τα ιατρικά επιτελεία και των δύο χωρών, κάνοντας τα πάντα προκειμένου να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του. Τον Τούρκο τεχνικό παρέλαβε ασθενοφόρο και τον μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, με τον Κορκμάζ να έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του.

Η αναμέτρηση συνεχίστηκε, με την Κροατία να επικρατεί με σκορ 3-0. Από την αναμέτρηση δεν έλειπε το ελληνικό στοιχείο, καθώς ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος, ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό.