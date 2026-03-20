Για τη δολοφονία έχει συλληφθεί μία ύποπτη.

Συγκλονισμένη βρίσκεται η Τουρκία ύστερα από τη δολοφονία του Κουμπιλαΐ Κααν Κουντακτσί, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 21 μόλις ετών.

Η δολοφονική επίθεση σε βάρος του Κουντακσί σημειώθηκε στην περιοχή Ουμράνιγιε της Κωνσταντινούπολης, όταν δέχθηκε πολλαπλούς πυροβολισμούς από αγνώστους. Ο 21χρονος Κουντακσί αγωνιζόταν στην Καρς 36 Σπορ στην 5η κατηγορία της Τουρκίας.

Μαζί με τον άτυχο 21χρονο βρισκόταν ο γνωστός Τούρκος ράπερ Κανμπέι, ο οποίος δήλωσε: «Χθες, περίπου στις 22:00, βρισκόμασταν σε δρόμο στο Ουμράνιγιε. Το αυτοκίνητό μας δέχθηκε επίθεση. Πονάμε, χάσαμε τον αδερφό μας».

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη μίας υπόπτου, η οποία είναι πρώην σύντροφος του ράπερ Κανμπέι. Πρόκειται για την τραγουδίστρια Αλέινα Καλαϊτσίογλου, η οποία είναι γνωστή στην τουρκική κοινωνία.

