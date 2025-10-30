Θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για επισκευή.

Συνεχίζονται και σήμερα, Πέμπτη, οι εργασίες αποξήλωσης των διάσημων «Ομπρελών» στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, με στόχο την επισκευή και συντήρηση του εμβληματικού γλυπτού του Γιώργου Ζογγολόπουλου.

Συνολικά 14 από τις μεταλλικές ομπρέλες, που έχουν υποστεί σημαντικές φθορές με την πάροδο του χρόνου, πρόκειται να μεταφερθούν στην Αθήνα, όπου θα αναλάβει τη συντήρησή τους το Ίδρυμα Ζογγολόπουλου.

Μαζί τους θα ταξιδέψουν και τέσσερις ακόμα ομπρέλες που βρίσκονται εδώ και καιρό στις αποθήκες του δήμου.

Η επιχείρηση για το ξεστήσιμο του έργου ξεκίνησε από το χθες το πρωί, παρουσία συνεργείων του δήμου και ειδικών τεχνικών, οι οποίοι θα αξιολογήσουν την έκταση των ζημιών. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, μία από τις ομπρέλες έχει υποστεί σοβαρότερη φθορά, καθώς είχε πέσει πέρσι τα Χριστούγεννα κατά τη διάρκεια έντονης κακοκαιρίας.

Οι περισσότερες ζημιές εντοπίζονται στις ομπρέλες που βρίσκονται χαμηλά στο γλυπτό, τις οποίες οι επισκέπτες συχνά αγγίζουν ή στηρίζονται πάνω τους για να φωτογραφηθούν. Επιπλέον, προβλήματα έχουν δημιουργήσει οι σιδερένιες κλειδαριές που κρεμούν ορισμένοι, μιμούμενοι το γνωστό έθιμο των «λουκέτων αγάπης», καθώς και οι καιρικές συνθήκες. Παράλληλα, θα επισκευαστούν και οι λεπτές μεταλλικές «βροχές» – οι ράβδοι που δίνουν την αίσθηση της βροχής πάνω στις ομπρέλες – καθώς έχουν κριθεί επικίνδυνες για πιθανά ατυχήματα.

Ο δήμος Θεσσαλονίκης σχεδιάζει, επιπλέον, έναν πλήρη καθαρισμό του έργου, ώστε οι Ομπρέλες να επανέλθουν στη γνωστή, εντυπωσιακή τους εικόνα.

Το εμβληματικό γλυπτό του Γιώργου Ζογγολόπουλου, με ύψος 13 μέτρα και κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα, κοσμεί τη Νέα Παραλία από το 1997, όταν εγκαταστάθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης. Μετά την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου και τη μεταφορά του στη σημερινή του θέση, δίπλα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το έργο έχει γίνει σύμβολο της Θεσσαλονίκης και ένα από τα πιο αγαπημένα σημεία φωτογράφησης για κατοίκους και επισκέπτες.

