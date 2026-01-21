Δύο σπίτια στην οδό Βαλτετσίου και ένα στην οδό Τεπελενίου, εκκενώθηκαν από τις Αρχές, ως επικίνδυνα λόγω της κακοκαιρίας,

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στον Άγιο Δημήτριο καθώς η κακοκαιρία και η συνεχής, έντονη βροχόπτωση δημιούργησαν σοβαρούς κινδύνους για κατοικίες που βρίσκονται κοντά στο ρέμα της Πικροδάφνης. Με την παρέμβαση της Αστυνομίας, εκκενώθηκαν προληπτικά δύο σπίτια στις οδούς Βαλτετσίου και Τεπελενίου, τα οποία κρίθηκαν επικίνδυνα λόγω της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών. Οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν για λόγους ασφαλείας, καθώς υπήρχε αυξημένος κίνδυνος καθιζήσεων και υπερχείλισης του ρέματος.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, σε μία από τις κατοικίες που εκκενώθηκαν η οποία είναι ουσιαστικά χτισμένη πάνω στην κοίτη του ρέματος η αυλή έχει ήδη υποστεί καθίζηση περίπου πέντε μέτρων, γεγονός που καθιστά το ακίνητο εξαιρετικά επικίνδυνο. Η ανησυχία εντείνεται, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες. Με φόντο τις προειδοποιήσεις για έντονα καιρικά φαινόμενα, αλλά και τις κατολισθήσεις που έχουν σημειωθεί στην περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες, οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αγίου Δημητρίου

Από πλευράς του Δήμου σε σχετική ανακοίνωση τονίζεται ότι «από τις βροχοπτώσεις της Τετάρτης 21/1/26 δεν έχουν δημιουργηθεί, μέχρι στιγμής, μεγάλα προβλήματα στην περιοχή του Δήμου Αγίου Δημητρίου και στο Ρέμα Πικροδάφνης. Σε δύο κατοικίες έγιναν προληπτικές συστάσεις απομάκρυνσης των ενοίκων, λόγω κινδύνου που διαπιστώθηκε στον αύλειο χώρο.Δεν έχει καταγραφεί καμία νέα κατολίσθηση στην περιοχή του ρέματος, πέραν αυτής που είχε σημειωθεί από τις βροχοπτώσεις της 24ης Δεκεμβρίου, όταν είχαν κριθεί προσωρινά μη κατοικήσιμες τρεις κατοικίες.»

