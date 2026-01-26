Από τη συνολική προσφερόμενη δυναμικότητα που άγγιζε τις 72 GWh μέσω των τριών πυλών εισόδου, δεσμεύθηκε μόλις μια αμελητέα ποσότητα 48 MWh και μόνο για το Route 1.

Για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, η τριπλή δημοπρασία για τη δέσμευση δυναμικότητας στον Κάθετο Διάδρομο κατέληξε χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, επιβεβαιώνοντας το κλίμα επιφυλακτικότητας που επικρατεί στην αγορά.

Το ελάχιστο ενδιαφέρον, η απουσία βασικών παικτών, το υψηλό κόστος μεταφοράς και ο έντονος ανταγωνισμός από εναλλακτικές οδούς εφοδιασμού της Ουκρανίας διαμορφώνουν ένα δυσμενές περιβάλλον για το φιλόδοξο έργο. Παράλληλα, τα ανοιχτά ρυθμιστικά ζητήματα και η στάση της Naftogaz εντείνουν την αβεβαιότητα για την επόμενη ημέρα του Κάθετου Διαδρόμου.

Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, από τη συνολική προσφερόμενη δυναμικότητα που άγγιζε τις 72 GWh μέσω των τριών πυλών εισόδου, δεσμεύθηκε μόλις μια αμελητέα ποσότητα 48 MWh και μόνο για το Route 1. Η συγκεκριμένη διαδρομή αφορά τη μεταφορά φυσικού αερίου προς την Ουκρανία μέσω Ρεβυθούσας και του FSRU Αλεξανδρούπολης. Αντίθετα, μηδενικό ήταν το ενδιαφέρον για το Route 2, που αφορά φορτία LNG από την Αλεξανδρούπολη προς τον ελληνοβουλγαρικό αγωγό IGB, καθώς και για το Route 3, που συνδέει τον αγωγό TAP στην Κομοτηνή με τον IGB.

Καθοριστικό ρόλο στο αρνητικό αποτέλεσμα φαίνεται να διαδραμάτισε η απουσία της ΔΕΠΑ από τη διαδικασία. Η ελληνική εταιρεία, βασικός χρήστης του Κάθετου Διαδρόμου, δεν συμμετείχε στη δημοπρασία, καθώς ο βασικός της πελάτης, η ουκρανική Naftogaz, δεν αποδέχθηκε την προσφορά, επιλέγοντας φθηνότερη όδευση, κυρίως μέσω Πολωνίας. Τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι η πολωνική διαδρομή έχει εξελιχθεί στην κύρια πύλη εφοδιασμού της Ουκρανίας, ξεπερνώντας ακόμη και εκείνη μέσω Ουγγαρίας, με αμφότερες να εμφανίζουν χαμηλότερο κόστος σε σύγκριση με τη διαδρομή Ελλάδα–Ουκρανία.

Παρά τις προσπάθειες κύκλων της αγοράς να υποβαθμίσουν τη σημασία των αποτελεσμάτων, οι αρχικές προσδοκίες ότι ο Κάθετος Διάδρομος θα εξελισσόταν σε βασική αρτηρία μεταφοράς αμερικανικού LNG προς την Ουκρανία δεν επιβεβαιώνονται. Τα υψηλότερα κόστη μεταφοράς, σε συνδυασμό με τα αντιφατικά μηνύματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη συμβατότητα των προσφερόμενων προϊόντων με το κοινοτικό δίκαιο, ενισχύουν την αβεβαιότητα και κρατούν καθηλωμένη τη ζήτηση.

Την ίδια στιγμή, ο Κάθετος Διάδρομος βρίσκεται αντιμέτωπος με έντονο ανταγωνισμό από άλλες οδούς εφοδιασμού. Το μεγαλύτερο μέρος των ουκρανικών αναγκών καλύπτεται σήμερα από εισαγωγές μέσω Ουγγαρίας και Πολωνίας, διαδρομές που κρίνονται οικονομικά ελκυστικότερες λόγω μικρότερης απόστασης και χαμηλότερων μεταφορικών χρεώσεων. Ενδεικτικό είναι ότι ο πολωνικός διαχειριστής ολοκλήρωσε πρόσφατα την αναβάθμιση του μετρητικού σταθμού Hermanowice, αυξάνοντας από τον Φεβρουάριο τη δυναμικότητα μεταφοράς προς την Ουκρανία.

Ανοιχτό παραμένει και το ρυθμιστικό μέτωπο, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει καταγγελίες traders σχετικά με τη δομή των προϊόντων του Κάθετου Διαδρόμου και τη συμβατότητά τους με το κοινοτικό πλαίσιο. Με περιορισμένες ποσότητες, υψηλές ταρίφες και αυξημένο ανταγωνισμό, η επόμενη δημοπρασία αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς αναμένεται να λειτουργήσει ως ακόμη ένα κρίσιμο τεστ για το μέλλον του έργου σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών και ενεργειακών προκλήσεων.