«Μακάρι να ήταν εδώ η μαμά μου να κλαίμε αγκαλίτσα», έγραψε η Ιωάννα Τούνη.

Μέσα στις επόμενες ημέρες είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί η δίκη για την υπόθεση revenge porn της Ιωάννας Τούνη, ενώ η ίδια το μεσημέρι της Τρίτης 20 Ιανουαρίου, έκανε μία ξεχωριστή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μέσω της οποίας εκφράζει τα συναισθήματά της.

Ειδικότερα, η γνωστή inflouencer, δημοσίευσε μέσω story μία φωτογραφία με λουλούδια, ενώ στο τραπεζάκι διακρίνεται μία εικόνα στην οποία απεικονίζεται η ίδια αγκαλιά με την μητέρα της.

Στο κείμενο που συνόδευσε την φωτογραφία, η Ιώαννα Τούνη, έκανε μία συγκινητική αναφορά στη μαμά της, η οποία έχει φύγει από τη ζωή, εκφράζοντας έτσι την ανάγκη της να την είχε στο πλευρό της:

«Σε λίγες ημέρες είναι η δίκη. Είμαι πολύ στρεσαρισμένη και κενή πάλι. Μακάρι να ήταν εδώ η μαμά μου να κλαίμε αγκαλίτσα. Αν έχεις τη μαμά σου στη ζωή σου, νιώσε λίγο πιο τυχερή σήμερα. Και δώσε της μια μεγάλη αγκαλιά και φιλί από εμένα», έγραψε στην δημοσίευσή της.