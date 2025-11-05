Οι αρχικοί πρωταγωνιστές βρίσκονται σε συζητήσεις για να επαναλάβουν τους ρόλους τους σε μια νέα ταινία «Η Μούμια»

Η Universal Pictures επιστρέφει σε μία από τις πιο αγαπημένες σειρές ταινιών δράσης και περιπέτειας, με τον Mπρένταν Φρέιζερ και τη Ρέιτσελ Βάις να βρίσκονται σε συζητήσεις για να επιστρέψουν σε μια νέα ταινία «Η Μούμια», όπως αναφέρει το Deadline.



Aν και το στούντιο δεν έχει προβεί σε κάποια επίσημη ανακοίνωση και οι λεπτομέρειες για το πρότζεκτ παραμένουν μυστικές, έγκυρες πηγές αναφέρουν στο Deadline ότι η νέα ταινία βρίσκεται στα σκαριά σε σκηνοθεσία Ματ Μπετινέλι-Όλπιν και Τάιλερ Γκίλετ και σενάριο του Ντέιβιντ Κόγκεσαλ.

Θυμίζουμε ότι οι Φρέιζερ και Βάις ήταν το πρωταγωνιστικό δίδυμο στις δύο επιτυχημένες ταινίες της σειράς «Η Μούμια» του 1999 και «Η Μούμια Επιστρέφει» του 2001, και οι δύο σε σκηνοθεσία του Στίβεν Σόμερς και οι δύο με έσοδα άνω των 400 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως.

{https://youtu.be/f7oKxlaUBac?si=YG-Wk9ojElDPSZpp}



Το franchise απογείωσε την καριέρα του Φρέιζερ, ενώ οι συγκεκριμένες ταινίες ήταν τόσο δημοφιλείς που απέκτησαν τα δικά τους αξιοθέατα για τα πάρκα της Universal στο Χόλιγουντ, στο Ορλάντο της Φλόριντα και στη Σιγκαπούρη. Η σειρά ταινιών συνεχίστηκε με το spinoff του 2002 The Scorpion King, με πρωταγωνιστή τον Ντουέιν Τζόνσον, που απέφερε κέρδη άνω των 180 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως, καθώς και με το The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor του 2008 (403 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως), όπου ο Φρέιζερ επέστρεψε χωρίς την Βάις υπό τη σκηνοθεσία του Ρομπ Κοέν.



Στη συνέχεια η Universal προσπάθησε να δώσει νέα πνοή στο πρότζεκτ με την ταινία «Η Μούμια» του 2017, και πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ, Αν και η ταινία είχε καλή απόδοση στο box office — με έσοδα 409 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως — δέχτηκε σκληρή κριτική, με αποτέλεσμα η Universal να εγκαταλείψει τα ευρύτερα σχέδιά της για ένα ευρύτερο Dark Universe.