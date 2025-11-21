Το πρωταγωνιστικό δίδυμο, Μπρένταν Φρέιζερ και Ρέιτσελ Βάις, επιστρέφουν στους ρόλους τους 17 χρόνια μετά.

Μια από τις πιο ευχάριστες εκπλήξεις του τελευταίου καιρού είναι η ανακοίνωση ότι ο Μπρένταν Φρέιζερ και η Ρέιτσελ Βάις θα επιστρέψουν για άλλη μία ταινία της κινηματογραφικής σειράς «Η Μούμια».

Η ιδέα μιας τέταρτης ταινίας ήταν από καιρό μεγάλη επιθυμία των φαν του franchise. Μην ξεχνάμε ότι στο παρελθόν έχουν γίνει προσπάθειες αναβίωσης της «Μούμιας», όπως η αποτυχημένη ταινία του Τομ Κρουζ το 2017.

Τώρα, ο Μπρένταν Φρέιζερ σπάει τη σιωπή του σχετικά με την επερχόμενη ταινία, δίνοντας στους θαυμαστές μια μικρή γεύση από το τι να περιμένουν.

{https://youtu.be/f7oKxlaUBac?si=jINdXUo3Xig57TrP}



Μιλώντας στο AP News με αφορμή την προώθηση της νέας ταινίας του Rental Family, ο Φρέιζερ αναφέρθηκε στην τέταρτη ταινία Mummy, που έρχεται 17 χρόνια μετά το τέλος της σειράς. Για τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό, αυτό το επερχόμενο πρότζεκτ κάτι που πάντα ήθελε να κάνει. Ο Φρέιζερ περιέγραψε τη διαδικασία δημιουργίας της τρίτης ταινίας και πώς αυτή τον οδήγησε να θέλει να διηγηθεί μια τέταρτη ιστορία που δεν κατάφερε να κάνει (μέχρι τώρα):



«Αυτό που ήθελα να κάνω δεν έγινε ποτέ. Η τρίτη [ταινία] ήταν ένα μοντέλο... Το NBC είχε τα δικαιώματα μετάδοσης των Ολυμπιακών Αγώνων εκείνη τη χρονιά. Έτσι, τα συνδύασαν και τα δύο και πήγαμε στην Κίνα. Η δουλειά στη Σαγκάη ήταν μια απίστευτη εμπειρία. Είμαι περήφανος για το τρίτο [κεφάλαιο], γιατί πιστεύω ότι είναι μια καλή αυτόνομη ταινία. Δώσαμε τον καλύτερο εαυτό μας. Αλλά αυτό που ήθελα να κάνω είναι αυτό που έπεται. Και περιμένω 20 χρόνια για αυτό το τηλεφώνημα. Τώρα ήρθε η ώρα να δώσουμε στους θαυμαστές αυτό που θέλουν».



Αν και η αρχική ταινία «Η Μούμια», που κυκλοφόρησε το 1999, έλαβε ανάμεικτες κριτικές κατά την κυκλοφορία της, σημείωσε μεγάλη επιτυχία στο box office. Στη συνέχεια, οι ταινίες The Mummy Returns και The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor, δεν ενθουσίασαν ιδιαίτερα τους κριτικούς χωρίς αυτό να επηρεάζει τη δημοτικότητα της σειράς ή την ερμηνεία του Φρέιζερ στον ρόλο του βασικού χαρακτήρα, του τυχοδιώκτη και εξερευνητή Ρικ Ο'Κόνελ.



Ας ελπίσουμε ότι η επερχόμενη ταινία θα ακολουθήσει τη συνταγή της πρώτης ταινίας, συνδυάζοντας τον τρόμο με την περιπέτεια και τη δράση και θα επιτρέψει στον Φρέιζερ να κλείσει το κεφάλαιο ενός από τους χαρακτήρες για τους οποίους είναι περισσότερος γνωστός.