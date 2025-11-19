Οι δύο λύσεις που εξετάζονται για την κάλυψη των αναγκών των περιοχών αυτών, ωστόσο, ενέχουν σοβαρές δυσκολίες και κινδύνους για τα ΕΛΤΑ.

Οι δύο άξονες του σχεδίου της νέας διοίκησης των ΕΛΤΑγια την αναδιάρθρωση του ταχυδρομικού δικτύου αποτελούν το σημείο εκκίνησης της δημόσιας διαβούλευσης που αναμένεται να ξεκινήσει σε δύο εβδομάδες.

Ο πρώτος άξονας αφορά την αναζήτηση εναλλακτικών φυσικών σημείων εξυπηρέτησης στις περιοχές όπου προγραμματίζεται να κλείσουν καταστήματα, ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής πρόσβαση των πολιτών σε βασικές υπηρεσίες. Ο δεύτερος προβλέπει ότι, όπου δεν εντοπίζονται ρεαλιστικές εναλλακτικές λύσεις, τα καταστήματα θα παραμείνουν προσωρινά ανοιχτά μέχρι να καθοριστεί το τελικό μοντέλο λειτουργίας.

Οι δύο λύσεις που εξετάζονται για την κάλυψη των αναγκών των περιοχών αυτών, ωστόσο, ενέχουν σοβαρές δυσκολίες και κινδύνους για τα ΕΛΤΑ. Το σενάριο της συστέγασης με τα ΚΕΠ θεωρείται ιδιαίτερα χρονοβόρο, καθώς απαιτεί τη διενέργεια επίσημου διαγωνισμού, τροποποιήσεις σε κτιριακές υποδομές και πλήρη ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων των δύο υπηρεσιών. Μέχρι να ολοκληρωθούν αυτά τα στάδια, ο οργανισμός δεν μπορεί να μειώσει τα λειτουργικά του κόστη, με αποτέλεσμα να παρατείνεται η οικονομική του πίεση και να αποδυναμώνεται η παρουσία του σε περιοχές όπου η μετάβαση σε νέα μοντέλα εξυπηρέτησης καθυστερεί.

Το δεύτερο σενάριο προβλέπει την κάλυψη των ενοικίων και των λειτουργικών εξόδων των καταστημάτων από τους δήμους που επιθυμούν να διατηρήσουν το τοπικό ταχυδρομείο. Αν και εμφανίζεται πρακτικό και άμεσα εφαρμόσιμο, εγείρει σημαντικές ανησυχίες ως προς τη συμμόρφωση με τους κανόνες ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κομισιόν ενδέχεται να κρίνει ότι μια τέτοια ρύθμιση συνιστά μορφή κρατικής ενίσχυσης, γεγονός που μπορεί να ακυρώσει ή να αναστείλει την εφαρμογή της, αφήνοντας τα ΕΛΤΑ εκτεθειμένα σε παρατεταμένη αβεβαιότητα.

Η δημόσια διαβούλευση που θα ξεκινήσει τον Δεκέμβριο έρχεται περίπου ένα μήνα μετά το αρχικό σχέδιο «πανωλεθρία» για το κλείσιμο 204 καταστημάτων, από τα οποία τα 46 – κυρίως σε Αττική και Θεσσαλονίκη – έχουν ήδη κατεβάσει ρολά. Για τα υπόλοιπα έχει δοθεί τρίμηνη παράταση, ενώ η διοίκηση, υπό τον μεταβατικό διευθύνοντα σύμβουλο Μάριο Τέμπο, επιχειρεί να καταλήξει σε ένα τελικό και εφαρμόσιμο σχήμα προτού ξεκινήσει τον διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες.