Παραδείγματα για τα μπόνους στην ΑΑΔΕ.

Με το υπό δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για την μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ η κυβέρνηση προχωρά σε μια ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται το Βραβείο Επίτευξης Στόχων για τα στελέχη και τους υπαλλήλους της φορολογικής διοίκησης, αυξάνοντας σημαντικά τους συντελεστές που χρησιμοποιούνται για την καταβολή της ειδικής αυτής αμοιβής.

Στην πράξη, όλοι οι προηγούμενοι συντελεστές σχεδόν διπλασιάζονται. Εκεί όπου ο συντελεστής για την επίτευξη του 100% των στόχων ήταν 1,00 για έναν προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης, τώρα γίνεται 2,00. Για τους προϊσταμένους Διεύθυνσης ο τελικός συντελεστής ανεβαίνει από 0,95 σε 1,90, ενώ για τους υπαλλήλους από 0,89 σε 1,78. Αντίστοιχες αυξήσεις προβλέπονται και για τις χαμηλότερες βαθμίδες επίτευξης στόχων (95%-97% και 98%-99%). Με αυτόν τον τρόπο, το βραβείο υπολογίζεται πλέον σε πολύ υψηλότερα επίπεδα, ενισχύοντας άμεσα το οικονομικό όφελος όσων πιτυγχάνουν τους στόχους τους.

Παράλληλα, παραμένει σε ισχύ η πρόβλεψη ότι όταν οι στόχοι ξεπερνιούνται πέρα από το 100% και μέχρι το 110%, τότε ο συντελεστής της πλήρους επίτευξης αυξάνεται αντίστοιχα. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε μία ποσοστιαία μονάδα υπέρβασης του στόχου, αυξάνεται και η τελική αμοιβή, κάτι που λειτουργεί ως επιπλέον κίνητρο για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.

Για να γίνει πιο κατανοητό, ακολουθούν τρία απλά παραδείγματα εφαρμογής της νέας διάταξης:

Παράδειγμα 1: Ένας προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης επιτυγχάνει ακριβώς το 100% των στόχων του. Αν η ειδική αμοιβή του Βαθμού Θέσης Εργασίας είναι 1.000 ευρώ, με τον νέο συντελεστή 2,00 το βραβείο του φτάνει τις 2.000 ευρώ, αντί των 1.000 ευρώ που θα έπαιρνε με το προηγούμενο σύστημα.

Παράδειγμα 2: Ένας προϊστάμενος Διεύθυνσης πετυχαίνει το 98% των στόχων. Αν το Β.Θ.Ε. του είναι 800 ευρώ, ο πολλαπλασιασμός με τον νέο συντελεστή 1,78 οδηγεί σε βραβείο 1.424 ευρώ. Παλαιότερα, με συντελεστή 0,89, θα έπαιρνε μόλις 712 ευρώ.

Παράδειγμα 3: Ένας υπάλληλος πετυχαίνει το 97% των στόχων. Με Β.Θ.Ε. 600 ευρώ και συντελεστή 1,60, το βραβείο του ανέρχεται σε 960 ευρώ, ενώ με το παλιό σύστημα θα έπαιρνε 480 ευρώ.