Κεντρική επιδίωξη η προσέλκυση φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

Η εφαρμογή του άρθρου 5Γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μέτρου που αποδίδει τόσο σε επίπεδο ουσίας όσο και σε επίπεδο εφαρμογής. Η θέσπισή του εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική φορολογικών και αναπτυξιακών παρεμβάσεων, με στόχο την ενίσχυση της ελκυστικότητας της Ελλάδας ως χώρας εγκατάστασης και επαγγελματικής δραστηριοποίησης. Κεντρική του επιδίωξη είναι η προσέλκυση φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, είτε πρόκειται για επαναπατριζόμενους Έλληνες είτε για αλλοδαπούς εργαζόμενους και επαγγελματίες, μέσω μιας ευνοϊκής και σταθερής φορολογικής μεταχείρισης για το εισόδημα από μισθωτή εργασία ή επιχειρηματική δραστηριότητα. Το γεγονός ότι το 54% των αιτήσεων υπαγωγής έχει ολοκληρωθεί εξ ολοκλήρου ψηφιακά, από την υποβολή έως την έκδοση απόφασης, καταδεικνύει στην πράξη ότι ο συνδυασμός στοχευμένων φορολογικών κινήτρων και σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων μπορεί να παράγει μετρήσιμα και θετικά αποτελέσματα.

Η διαδικασία υποβολής αίτησης υπαγωγής στον ειδικό τρόπο φορολόγησης του άρθρου 5Γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και ακολουθεί συγκεκριμένα στάδια.

Αρχικά, το φυσικό πρόσωπο ελέγχει αν πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής, δηλαδή αν μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα, αν δεν ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα πέντε από τα έξι προηγούμενα έτη, αν προέρχεται από κράτος της ΕΕ, του ΕΟΧ ή από χώρα με ισχύουσα συμφωνία διοικητικής συνεργασίας και αν προτίθεται να παραμείνει στη χώρα τουλάχιστον για δύο έτη.

Στη συνέχεια, φροντίζει να έχει επικαιροποιημένα τα στοιχεία επικοινωνίας του στην ψηφιακή πύλη myAADE, καθώς αυτά χρησιμοποιούνται για την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης υπαγωγής.

Ακολούθως, συνδέεται στο myAADE με τους προσωπικούς του κωδικούς TAXISnet. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί είτε από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο είτε από εξουσιοδοτημένο λογιστή, ο οποίος χρησιμοποιεί τους δικούς του κωδικούς πρόσβασης.

Μέσα στην πλατφόρμα, επιλέγει την ειδική ψηφιακή εφαρμογή για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο άρθρο 5Γ και ξεκινά νέα αίτηση. Επιλέγει το προσυμπληρωμένο κείμενο αίτησης και δηλώνει το κράτος από το οποίο μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία, επιλέγοντάς το από τη σχετική λίστα.

Στη συνέχεια, συμπληρώνει υποχρεωτικά τον αριθμό φορολογικής ταυτοποίησης που είχε στην αλλοδαπή, καθώς και την πλήρη διεύθυνση κατοικίας του στο εξωτερικό με λατινικούς χαρακτήρες. Παράλληλα, δηλώνει υπεύθυνα ότι θα παραμείνει στην Ελλάδα για τουλάχιστον δύο έτη, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου του πρώτου έτους υπαγωγής.

Κατόπιν, επιλέγει την κατηγορία ή τις κατηγορίες εισοδήματος για τις οποίες ζητά υπαγωγή, είτε πρόκειται για εισόδημα από μισθωτή εργασία είτε για εισόδημα από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα ή και για τα δύο, εφόσον πληροί τις αντίστοιχες προϋποθέσεις.

Εάν κατά τον έλεγχο δεν είναι δυνατή η αυτόματη ψηφιακή επαλήθευση των στοιχείων, έχει τη δυνατότητα να επισυνάψει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ώστε η αίτηση να εξεταστεί από την αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ.

Αφού ολοκληρώσει τα παραπάνω βήματα, υποβάλλει οριστικά την αίτηση και παρακολουθεί την πορεία της μέσω της πλατφόρμας. Η ΑΑΔΕ εκδίδει ψηφιακά την απόφαση έγκρισης ή απόρριψης της υπαγωγής.

Τέλος, σε περίπτωση μεταβολών μετά την υπαγωγή, όπως αλλαγή εργοδότη, παύση εργασιακής σχέσης ή διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας, το φυσικό πρόσωπο οφείλει να ενημερώσει τη φορολογική διοίκηση μέσω της ίδιας ψηφιακής εφαρμογής, προκειμένου να εξεταστεί η συνέχιση ή η παύση του ειδικού φορολογικού καθεστώτος.