Η αριστεία είναι σαν το βήχα, δεν κρύβεται, σχολιάζει η Νέα Αριστερά.

«Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας, που αποφάσισε το κλείσιμο των υποκαταστημάτων, φρόντισε, την τελευταία στιγμή πριν απομακρυνθεί από την εταιρεία, να κάνει ασφάλιση ύψους 461.000 ευρώ για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκάλεσαν τα στελέχη της διοίκησης», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Dnews και του Θανάση Κουκάκη, πρόκειται για ασφάλιση ευθύνης στελεχών διοίκησης του ομίλου ΕΛΤΑ για τη χρονική περίοδο από 26/09/2025 και ώρα 00:00 έως 25/09/2026 και ώρα 23:59. Δηλαδή καλύπτει τις τελευταίες 40 μέρες του κ. Σκλήκα στη διοίκηση, πριν εξαναγκαστεί σε παραίτηση μετά από την κατακραυγή που ακολούθησε την απόφασή του να διαλύσει ουσιαστικά τα Ταχυδρομεία στην Ελλάδα, υπό τις ευλογίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη», αναφέρει η ανακοίνωση και καταλήγει: «Είναι προφανές ότι ο κ. Σκλήκας είχε πλήρη επίγνωση του ρόλου και της αποστολής του, και η κυβέρνηση πρέπει να εξηγήσει με ποιες εντολές τον τοποθέτησε στα ΕΛΤΑ. Τέλος, θεωρούμε αυτονόητη την ακύρωση της συγκεκριμένης προκλητικής δαπάνης».