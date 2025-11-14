Την υπόθεση είχε φέρει στο φως το Dnews.gr.

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία εξέδωσαν αναλυτική ανακοίνωση απαντώντας στις δημοσιογραφικές αποκαλύψεις σχετικά με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο τύπου D&O που υπέγραψε ο πρώην διευθύνων σύμβουλος, Γρηγόρης Σκλήκας, λίγες ώρες πριν την παραίτησή του.

Την υπόθεση είχε φέρει στο φως το Dnews.gr, το οποίο αποκάλυψε ότι ο κ. Σκλήκας προχώρησε στη σύναψη ασφαλιστηρίου σε ιδιωτική εταιρεία - με ασφάλιστρο ύψους 461.223 ευρώ- για τυχόν ευθύνες και ζημιές που θα μπορούσαν να προκύψουν από τη θητεία του.

Στην ανακοίνωσή τους, τα ΕΛΤΑ διευκρινίζουν τα εξής:

1. Το ασφαλιστήριο D&O δεν είναι νέο, καθώς υφίσταται από το 2013 και καλύπτει το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διοικητικά στελέχη, όπως συμβαίνει σε οργανισμούς που εφαρμόζουν σύγχρονη εταιρική διακυβέρνηση.

2. Η απόφαση για την ανανέωση/σύναψη νέου συμβολαίου είχε ληφθεί ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2025, στο πλαίσιο της πάγιας εταιρικής διαδικασίας.

3. Η διαδικασία προμήθειας έγινε μέσω εξωτερικού συμβούλου, με 22 διεθνείς ασφαλιστές να λαμβάνουν πρόσκληση και 7 να καταθέτουν προσφορές.

4. Προέκυψαν 4 τελικές προσφορές, από τις οποίες επελέγη εκείνη με κόστος ίδιο με την περσινή.

5. Η υπογραφή του εντάλματος πληρωμής στις 3 Νοεμβρίου ήταν, όπως αναφέρει η εταιρεία, το τελευταίο τυπικό βήμα μιας διαδικασίας που είχε ξεκινήσει μήνες νωρίτερα.

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία καταλήγουν ότι οι καλύψεις D&O αποτελούν καθιερωμένη διεθνή πρακτική και αποσκοπούν στην ομαλή λειτουργία και θωράκιση των στελεχών που ασκούν καθήκοντα ευθύνης, επιχειρώντας να αποσαφηνίσουν πως δεν πρόκειται για «ασφαλιστήριο της τελευταίας στιγμής».