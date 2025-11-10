Η κρίση στα Ελληνικά Ταχυδρομεία δεν είναι κεραυνός εν αιθρία. Είναι το αποτέλεσμα μίας μακροχρόνιας συσσώρευσης προβλημάτων, παθογενειών και αστοχιών που ανακυκλώνονται επί δεκαετίες. Κάθε νέα διοίκηση παρουσιάζει ένα φιλόδοξο σχέδιο εξυγίανσης, το οποίο όμως στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ξεπερνά τα χαρτιά.

Η πρόσφατη παραίτηση του Γρηγόρη Σκλήκα απλώς αναδεικνύει - για ακόμη μία φορά - το εύθραυστο πλαίσιο μέσα στο οποίο καλούνται να λειτουργήσουν τα ΕΛΤΑ, σε μια εποχή όπου ο ταχυδρομικός τομέας διεθνώς μετασχηματίζεται ριζικά.

Η πραγματικότητα είναι ότι ο οργανισμός, σε συνδυασμό με τον βασικό μέτοχο, το Υπερταμείο, βρίσκεται σε μια ατέρμονη μάχη μεταξύ εκσυγχρονισμού και διοικητικής αδράνειας. Κάθε ανολοκλήρωτο εγχείρημα, κάθε αιφνιδιαστική απόφαση, κάθε χαμένη ευκαιρία βαθαίνει το χάσμα ανάμεσα στην ανάγκη αλλαγής και στην πράξη.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το Dnews.gr επισημαίνει δέκα «πληγές» που αποτυπώνουν πώς και γιατί η μετάβαση των ΕΛΤΑ στη νέα εποχή παραμένει ζητούμενο. Οι δέκα πληγές που μπλοκάρουν τον εκσυγχρονισμό των ΕΛΤΑ είναι οι εξής:

1. Διοικητική ασυνέχεια και συνεχείς αλλαγές ηγεσίας

Κάθε νέα διοίκηση ξεκινά από λευκή σελίδα, συχνά χωρίς συστηματική ενημέρωση. Η έλλειψη συνέχειας ακυρώνει κάθε στρατηγικό σχεδιασμό πριν καν δοκιμαστεί.

2. Απουσία ολοκληρωμένης εταιρικής μνήμης

Έργα, σχέδια και πορίσματα ερευνών (ακόμη και το εκτεταμένο audit της Deloitte) μένουν στα συρτάρια. Έτσι, τα ίδια λάθη επαναλαμβάνονται με μαθηματική ακρίβεια.

3. Δομική καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων

Η σύμπραξη ενός δημόσιου οργανισμού με το Υπερταμείο δημιουργεί διαδικασίες πολλαπλών εγκρίσεων, συχνά χρονοβόρες και βαρύτατες για έναν φορέα που λειτουργεί σε εξαιρετικά ανταγωνιστικό κλάδο.

4. Έλλειψη σύγχρονου επιχειρησιακού μοντέλου

Ταχυδρομικές υπηρεσίες 20ού αιώνα μέσα σε αγορά logistics 21ου αιώνα. Τα ΕΛΤΑ δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στην πραγματικότητα του e-commerce, των ταχυμεταφορών και της ψηφιακής αλληλογραφίας.

5. Υποδομές και δίκτυο που λειτουργούν με βάση παλαιά αρχιτεκτονική

Πολλές εγκαταστάσεις είναι ενεργοβόρες, παλιές, με υψηλά κόστη συντήρησης. Οι ψηφιακές πλατφόρμες δεν καλύπτουν τις ανάγκες ενός σύγχρονου δικτύου διανομής.

6. Λάθος ισορροπία μεταξύ μόνιμου προσωπικού και εξωτερικών συνεργατών

Η δαπανηρή εθελουσία έξοδος αποδυνάμωσε κρίσιμα τμήματα, ενώ η ανάγκη κάλυψης των κενών έφερε εξωτερικούς συνεργάτες με ετήσιο κόστος υψηλότερο από την προσδοκώμενη εξοικονόμηση.

7. Ασαφές πλαίσιο για τον ρόλο του ιδιωτικού τομέα

Η μεταφορά διανομής σε ιδιώτες γίνεται χωρίς ξεκάθαρη στρατηγική για τα όρια, το κόστος και την ποιότητα των υπηρεσιών. Το αποτέλεσμα είναι συχνά ημιτελείς λύσεις και αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες.

8. Ευρωπαϊκοί περιορισμοί στις κρατικές ενισχύσεις

Τα ΕΛΤΑ δεν μπορούν να ενισχυθούν απευθείας από το Δημόσιο. Το Υπερταμείο δε δεσμεύεται από την ίδια λογική λειτουργίας ενός υπουργείου, με αποτέλεσμα οικονομικά αδιέξοδα που δεν λύνονται άμεσα.

9. Ελλιπής κοινωνική νομιμοποίηση των αλλαγών

Απότομες αποφάσεις —όπως το κλείσιμο 204 καταστημάτων χωρίς προειδοποίηση— προκαλούν αναστάτωση σε τοπικές κοινωνίες και δυσχεραίνουν την εφαρμογή της πολιτικής εκσυγχρονισμού.

10. Έλλειψη ξεκάθαρης μακροπρόθεσμης στρατηγικής

Αντί για έναν ενιαίο οδικό χάρτη 5–10 ετών, κυριαρχούν αποσπασματικές κινήσεις, πυροσβεστικού χαρακτήρα. Χωρίς σταθερό σχέδιο, οι παρεμβάσεις καταλήγουν να ακυρώνονται η μία την άλλη.