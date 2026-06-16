Ο συλληφθείς έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Τέλος στην εγκληματική δράση ενός 49χρονου ημεδαπού έβαλαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττική, ο οποίος προέβαινε σε διαρρήξεις και κλοπές από καταστήματα στα Νότια Προάστια.

Για την εξιχνίαση των υποθέσεων συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών, η οποία, αξιοποιώντας και αναλύοντας πληροφοριακά στοιχεία και δεδομένα, εντόπισε τον κατηγορούμενο το απόγευμα της Τετάρτης (10/06) στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου και διαπίστωσε τη δράση του.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., λίγο πριν από τον εντοπισμό του, ο 49χρονος είχε διαρρήξει κατάστημα στον Άγιο Δημήτριο, αφαιρώντας χρηματικό ποσό από την ταμειακή μηχανή.

Πώς δρούσε ο 49χρονος

Η προανακριτική έρευνα έδειξε ότι από τον Μάιο του 2026 και έπειτα ο κατηγορούμενος δρούσε κυρίως τις βραδινές και μεταμεσονύκτιες ώρες. Φορώντας κράνος μοτοσικλέτας ή κουκούλα για να αποκρύπτει τα χαρακτηριστικά του και χρησιμοποιώντας διαρρηκτικά εργαλεία, παραβίαζε καταστήματα και αφαιρούσε χρήματα καθώς και κινητά τηλέφωνα.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο 49χρονος επέδειξε ιδιαίτερη επιμονή στη δράση του, καθώς φέρεται να διέρρηξε το ίδιο κατάστημα δύο φορές μέσα σε διάστημα μόλις δύο ημερών, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις πραγματοποιούσε περισσότερες από μία διαρρήξεις μέσα στην ίδια ημέρα προκειμένου να αυξήσει τα παράνομα κέρδη του.

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Επιπλέον, προέκυψε ότι για τις μετακινήσεις του χρησιμοποιούσε δίκυκλο όχημα που είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, καθώς και ρουχισμός που φέρεται να χρησιμοποιούσε κατά τη διάπραξη των αδικημάτων.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί εννέα περιπτώσεις διαρρήξεων και κλοπών σε περιοχές όπως ο Άλιμος, η Αργυρούπολη, η Ηλιούπολη και ο Άγιος Δημήτριος.

Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.