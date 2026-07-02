Το πακέτο που ετοιμάζει για την ΔΕΘ η κυβέρνηση: Στο επίκεντρο οι συνταξιούχοι.

Μέτρα με βασικούς αποδέκτες τους συνταξιούχους αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των κυβερνητικών εξαγγελιών στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Καθώς διανύουμε τον τελευταίο χρόνο της κυβερνητικής θητείας, το Μέγαρο Μαξίμου διαμορφώνει ένα πακέτο παροχών έχοντας πάντα στο κάδρο το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, οι οποίες μπορούν να προκηρυχθούν ανά πάσα στιγμή.

Με δεδομένο ότι αυτή θα είναι η τελευταία ΔΕΘ της παρούσας θητείας, οι εξαγγελίες αναμένεται να είναι ιδιαίτερα γενναιόδωρες.

Στα μέτρα που έχουν ήδη κλειδώσει περιλαμβάνονται τα εξής:

Αναπροσαρμογή συντάξεων

Λόγω των πληθωριστικών πιέσεων, η προγραμματισμένη αύξηση για το 2027 αναθεωρήθηκε προς τα πάνω και θα διαμορφωθεί στο 2,6% (αντί για 2,4%). Τα νέα ποσά θα φανούν στους λογαριασμούς 2,5 εκατομμυρίων δικαιούχων τον Δεκέμβριο του 2026. Ενδεικτικά, η ετήσια ωφέλεια θα ξεκινά από 150 ευρώ για τις χαμηλές συντάξεις των 500 ευρώ και θα φτάνει έως και τα 833 ευρώ για τις υψηλότερες συντάξεις των 2.700 ευρώ.

Τέλος στην προσωπική διαφορά

Από το 2027 το μέτρο καταργείται οριστικά, επιτρέποντας σε 670.000 συνταξιούχους να λάβουν ολόκληρη την αύξηση. Το εναπομείναν ποσό της προσωπικής διαφοράς θα συνεχίσει να καταβάλλεται ως σταθερό, διακριτό τμήμα της σύνταξης, απαλλαγμένο από ασφαλιστικές κρατήσεις και επιβαρυνόμενο μόνο με φόρο εισοδήματος.

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Έκτακτη ενίσχυση τον Νοέμβριο

Το διευρυμένο μόνιμο επίδομα για συνταξιούχους και δικαιούχους του ΟΠΕΚΑ αυξάνεται φέτος στα 300 ευρώ (από 250 ευρώ). Παράλληλα, οι αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια ανοίγουν την πόρτα του επιδόματος σε επιπλέον 420.000 δικαιούχους.

Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ)

Εξετάζονται ελαφρύνσεις για 400.000 συνταξιούχους με αποδοχές άνω των 1.400 ευρώ. Προς το παρόν, εφαρμόζεται ένα σύστημα «παγώματος» των κλιμακίων, ώστε οι αυξήσεις στις συντάξεις να μην οδηγούν τους δικαιούχους σε υψηλότερο και πιο επιβαρυντικό συντελεστή. Στο τραπέζι βρίσκεται η αναδιάρθρωση των κλιμακίων, καθώς και η πλήρης κατάργηση της εισφοράς στις επικουρικές.

Συντάξεις χηρείας

Έρχεται νομοθετική παρέμβαση που δίνει λύση στην εκκρεμότητα για 130.000 δικαιούχους του ιδιωτικού τομέα. Η νέα ρύθμιση αποτρέπει τις αναδρομικές περικοπές και αποκαθιστά το ποσό της σύνταξης στο 70% των αποδοχών του θανόντος, διορθώνοντας προηγούμενες αδικίες.