Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι «το σύνολο της κοινωνίας πρέπει να δει τον εαυτό του στις ανακοινώσεις», αναφερόμενος στους συνταξιούχους, τους δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες.

Το μήνυμα ότι οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα πρέπει να έχουν κοινωνικό αποτύπωμα για όλους τους πολίτες έστειλε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Status Press» του Status FM 107,7 και στους δημοσιογράφους Δημήτρη Βενιέρη και Βιργινία Δημαρέση.

Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι «το σύνολο της κοινωνίας πρέπει να δει τον εαυτό του στις ανακοινώσεις», αναφερόμενος στους συνταξιούχους, τους δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες. Όπως σημείωσε, τα μέτρα που θα παρουσιαστούν από τον πρωθυπουργό παραμένουν υπό διαμόρφωση έως τον Σεπτέμβριο, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η φιλοσοφία τους θα είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Θεσσαλονίκη και στο νέο Διεθνές Κέντρο Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του ΔΟΜ, χαρακτηρίζοντας τη χωροθέτησή του στην πόλη «μεγάλη εθνική επιτυχία» και «ψήφο εμπιστοσύνης» στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον υπουργό, η λειτουργία του κέντρου ενισχύει τη διεθνή θέση της Θεσσαλονίκης, δημιουργεί θέσεις εργασίας και αυξάνει την οικονομική δραστηριότητα, καθώς προϊόντα που προορίζονται για αποστολή προέρχονται από την τοπική αγορά.

Απαντώντας στην κριτική της Αντιπολίτευσης για την υπεραπόδοση της οικονομίας, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι κάθε διαθέσιμο ευρώ που επιτρέπεται από τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες επιστρέφει στην κοινωνία. Παράλληλα, υπερασπίστηκε τη στρατηγική πρόωρης αποπληρωμής του χρέους, σημειώνοντας ότι κάθε ένα δισ. ευρώ που αποπληρώνεται μειώνει κατά περίπου 30 εκατ. ευρώ τους ετήσιους τόκους.

Για το ιδιωτικό χρέος και τον Νόμο Κατσέλη, ο υπουργός ανέφερε ότι η κυβέρνηση προχωρά όχι μόνο στην εφαρμογή της δικαστικής απόφασης, αλλά και στην αναδρομικότητά της. Παρέπεμψε επίσης στις αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό, στην αύξηση του ακατάσχετου και στις παρεμβάσεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας, κάνοντας λόγο για «μεγάλη μεταρρύθμιση» στο πεδίο του ιδιωτικού χρέους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο μέτωπο των επενδύσεων, ο κ. Πιερρακάκης απέρριψε την κριτική ότι η ανάπτυξη στηρίζεται κυρίως σε golden visas και real estate. Όπως είπε, οι επενδύσεις έχουν αυξηθεί από το 11% του ΑΕΠ το 2019 στο περίπου 17%, με σημαντικό μέρος τους να αφορά τομείς όπως τα data centers, τα logistics, η τεχνολογία και η αγροδιατροφή. Πρόσθεσε ότι στόχος είναι η Ελλάδα να προσεγγίσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 21%.

Αναφερόμενος στην ακρίβεια, αναγνώρισε ότι αποτελεί βασικό πρόβλημα για τα νοικοκυριά, ιδίως στα σούπερ μάρκετ, τα ενοίκια και την ενέργεια. Επισήμανε ότι οι λύσεις, ειδικά στο ενεργειακό κόστος, έχουν έντονη ευρωπαϊκή διάσταση και συνδέονται με επενδύσεις σε αποθήκευση και διασυνδέσεις.

Για την αγοραστική δύναμη, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα έχασε το ένα τέταρτο της οικονομίας της στη δεκαετή κρίση και χρειάζεται σταθερή προσπάθεια για να καλύψει το χαμένο έδαφος. Τόνισε ότι το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ έχει αυξηθεί από το 2019 και μετά, ενώ η κυβέρνηση θέτει ως βασική προτεραιότητα την περαιτέρω αύξηση των μισθών.

Σε σχέση με τα φορολογικά μέτρα, ο κ. Πιερρακάκης υπερασπίστηκε τη μείωση των άμεσων φόρων έναντι οριζόντιων μειώσεων σε ΦΠΑ ή ειδικούς φόρους κατανάλωσης, υποστηρίζοντας ότι οι στοχευμένες παρεμβάσεις είναι πιο αποτελεσματικές για τους ευάλωτους. Αναφέρθηκε επίσης στη μείωση της φορολόγησης των μερισμάτων, λέγοντας ότι οδήγησε σε μεγαλύτερα δηλωθέντα ποσά και υψηλότερα έσοδα για τον προϋπολογισμό.

Κλείνοντας, ο υπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε 83 μειώσεις φόρων και εισφορών, υποστηρίζοντας ότι προσέρχεται στη συζήτηση για τη φορολογική πολιτική «με τη μεγαλύτερη αξιοπιστία» που έχει επιδείξει κυβέρνηση στη Μεταπολίτευση.