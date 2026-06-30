Τα αιτήματα επιδιώκουν να θέσουν το κατηγορητήριο για τα Τέμπη σε νέα τροχιά.

Η Εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων που εκδικάζει την υπόθεση των Τεμπών επιφυλάχθηκε στα πολλαπλά αιτήματα που τέθηκαν από δικηγόρους που υποστηρίζουν την κατηγορία. Επί της ουσίας πρότεινε στην έδρα να επιφυλαχθεί μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας, αναλόγως με τα στοιχεία που θα προκύψουν.

Η πρόταση χαρακτηρίστηκε σημαντική τουλάχιστον από δικηγόρους συγγενών θυμάτων.

Εξάλλου τα αιτήματα που τέθηκαν επιδιώκουν να θέσουν τη δίκη και συγκεκριμένα το κατηγορητήριο σε νέα τροχιά.

Τέμπη: Η Hellenic Train γνώριζε 1 χρόνο πριν το δυστύχημα

Πιο συγκεκριμένα η Εισαγγελέας κ. Αγγελική Κουρουνιώτη επιφυλάχθηκε για την αναβάθμιση της κατηγορίας στο κακούργημα της διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνιών για τα δύο στελέχη της Hellenic Train, τα οποία κατηγορούνται για πλημμελήματα. Επί του συγκεκριμένου οι δικηγόροι της οικογένειας Τηλκερίδη, κ. Στέλλα Βαλάνη και κ. Δημήτρης Σκαριπας σε δήλωση τους προς την έδρα κατέθεσαν αγωγή που είχε καταθέσει η εταιρία κατά του ΟΣΕ, ένα χρόνο πριν το δυστύχημα σε σχέση με τα προβλήματα υποδομών στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Με αυτή την αγωγή, σημείωσαν ότι η Hellenic Train γνώριζε τα προβλήματα του σιδηροδρόμου και δεν έκανε τίποτα.

Επίσης η Εισαγγελέας επιφυλάχθηκε για την μεταβολή των κατηγοριών από ανθρωποκτονία από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με πρόθεση καθώς επίσης και για την αλληλογραφία μεταξύ του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και φορέων του ΟΣΕ, καθώς και για τα πρακτικά δικών που βρίσκονται σε εξέλιξη και σχετίζονται με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, αλλά και τα στοιχεία που αφορούν τη Βουλή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πρότεινε, από την άλλη πλευρά, την απόρριψη του αιτήματος για επιστροφή στην κύρια ανάκριση ως μη νόμιμο και πρότεινε την απόρριψη της ένστασης κατά του κλητήριου θεσπίσματος ως αβάσιμη.

Παρόντες στη σημερινή, 15η συνεδρίαση ήταν έξι κατηγορούμενοι, οι Δημήτρης Νικολάου, Χρήστος Διονέλης, Παύλος Κουζής, Ιωάννης Παληοθόδωρος, Σπύρος Πατέρας και Απόστολος Τσακίρης.

Η δίκη συνεχίζεται αύριο, Τετάρτη 1η Ιουλίου.