«Κόκκινο πανί» παραμένει ο Ζοχράν Μαμντάνι για τον Ντόναλντ Τραμπ, παρά τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή.

Ως «κομμουνιστή» όπως προεκλογικά αποκαλούσε ο Ντόναλντ Τραμπ τον νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, χαρακτήρισε και η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ τον Ζοχράν Μαμντάνι, ενόψει της συνάντησής του την Παρασκευή με τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Είναι αυτονόητο ότι αύριο έρχεται στον Λευκό Οίκο ένας κομμουνιστής, επειδή αυτόν εξέλεξε το Δημοκρατικό Κόμμα ως δήμαρχο της μεγαλύτερης πόλης της χώρας» είπε η επικεφαλής του Λευκού Οίκου και συνέχισε εκθειάζονταν το μεγαλείο του Τραμπ.

«Και αυτό λέει πολλά και είναι χαρακτηριστικό του γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι πρόθυμος να συναντηθεί με οποιονδήποτε και να μιλήσει με οποιονδήποτε για να προσπαθήσει να κάνει το σωστό για τους Αμερικανούς είτε αυτοί μένουν σε κόκκινες (ρεπουμπλικανικές) ή μπλε (δημοκρατικές) πολιτείες ή μπλε πόλεις, σε μία πόλη που γίνεται πολύ περισσότερο αριστερή από ότι περίμενε ποτέ αυτός ο πρόεδρος, ως πολίτης και ο ίδιος της πόλης» πρόσθεσε η Λέβιτ.

{https://twitter.com/FoxNews/status/1991582143211037120}

«Για δεκάδες χιλιάδες Νεοϋορκέζους, αυτή η συνάντηση είναι μεταξύ δύο πολύ διαφορετικών υποψηφίων, τους οποίους ψήφισαν για τον ίδιο λόγο - ήθελαν έναν ηγέτη που θα αναλάμβανε την κρίση του κόστους ζωής» δήλωσε ο Μαμντάνι πριν τη συνάντηση με τον Τραμπ και χωρίς κάνει χαρακτηρισμούς.

{https://twitter.com/FoxNews/status/1991527376816062952}

Μετά τις αποτυχημένες απειλές Τραμπ κατά την προεκλογική περίοδο για το ενδεχόμενο εκλογής του Μαμντάνι, Ντόνλαντ Τραμπ επέμεινε στον χαρακτηρισμό του ως κομμουνιστή και στην πρώτη του ομιλία μετά την νίκη του δημάρχου της Νέας Υόρκης είχε δηλώσει πως οι Αμερικανοί πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στον κομμουνισμό και την κοινή λογική.

Μιλώντας σε επιχειρηματικό συνέδριο στο Μαϊάμι, είχε χαρακτηρίσει πολλές φορές «κομμουνιστή» τον νεοεκλεγέντα δήμαρχο, αλλά δήλωσε ότι θα βοηθήσει τη Νέα Υόρκη. Πριν από τις εκλογές, απειλούσε ότι θα περιορίσει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση προς την πόλη στο ελάχιστο, σε περίπτωση νίκης του Μαμντάνι.

«Οι κομμουνιστές, μαρξιστές, σοσιαλιστές και οι υπέρμαχοι της παγκοσμιοποίησης είχαν την ευκαιρία τους και δεν έφεραν τίποτα παρά καταστροφή. Ας δούμε τώρα πώς θα τα πάει ένας κομμουνιστής στη Νέα Υόρκη», είχε πει ο Τραμπ. «Θα τους βοηθήσουμε. Θέλουμε η Νέα Υόρκη να είναι επιτυχής. Θα τους βοηθήσουμε λίγο, ίσως», συμπλήρωσε.

«Εάν θέλετε να δείτε τι εύχονται να κάνουν οι Δημοκρατικοί στην Αμερική, δείτε τα αποτελέσματα των χθεσινών εκλογών στη Νέα Υόρκη, όπου το κόμμα τους διόρισε έναν κομμουνιστή δήμαρχο της μεγαλύτερης πόλης του έθνους. Θυμηθείτε, έλεγα ότι ποτέ δεν θα έχουμε εκλεγμένο σοσιαλιστή σε οποιοδήποτε πόστο στη χώρα. Παραλείψαμε τους σοσιαλιστές, βάλαμε τους κομμουνιστές», είχε δηλώσει κατά την ομιλία του και σημείωσε πως οι Δημοκρατικοί «είναι τόσο ακραίοι, που σύντομα το Μαϊάμι θα είναι καταφύγιο για εκείνους που διαφεύγουν από τον κομμουνισμό στη Νέα Υόρκη. Μετά τα (χθεσινά) αποτελέσματα, η απόφαση που αντιμετωπίζουν όλοι οι Αμερικανοί δεν θα μπορούσε να είναι πιο σαφής. Έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα στον κομμουνισμό και την κοινή λογική. Και όσο είμαι εγώ στον Λευκό Οίκο, οι ΗΠΑ δεν θα γίνουν ποτέ κομμουνιστικές, σε οποιονδήποτε τρόπο, σχήμα ή μορφή», είχε διαμηνύσει.