Η Λέβιτ χαρακτήρισε τον δημοσιογράφο από αριστερό χάκερ ως αριστερό (ξανά) ακτιβιστή ενώ του είπε πως παριστάνει αλλά δεν είναι δημοσιογράφος.

Ένας δημοσιογράφος που παραβρέθηκε στην ενημέρωση συντακτών του Λευκού Οίκου σίγουρα δεν περίμενε ότι θα μπει στο στόχαστρο της Κάρολαϊν Λέβιτ, επειδή κάνει απλά τη δουλειά του.

Ο δημοσιογράφος απευθυνόμενος στη Λέβιτ της είπε ότι υπερασπίζεται μία υπηρεσία, την ICE, λέγοντας ότι οι πράκτορές της κάνουν τα πάντα σωστά όταν «32 άνθρωποι έχουν πεθάνει από πράκτορες του ICE, 170 άνθρωποι τέθηκαν παράνομα υπό κράτηση και μία γυναίκα δολοφονήθηκε εν ψυχρώ στο κεφάλι από πράκτορα της ICE».

Και αυτό ήταν αρκετό για να ξεκινήσει μία επίθεση της Λέβιτ εναντίον του δημοσιογράφου. «Γιατί σκοτώθηκε, δυστυχώς και τραγικά, η Ρενέ Γκουντ;» τον ρώτησε η Λέβιτ. «Ρωτάτε τη γνώμη μου;» απάντησε εκείνος και συνέχισε «επειδή ένας πράκτορας της ICE ενήργησε απερίσκεπτα και τη σκότωσε αδικαιολόγητα» είπε.

Και τότε η Λέβιτ ξεκίνησε ένα τραμπικό παραλήρημα κατηγορώντας τον ότι είναι προκατειλημμένος, αριστερός ακτιβιστής, χάκερ και ένα σορό άλλους χαρακτηρισμούς εκτός ορίων.

«Είσαι αριστερός χάκερ. Δεν είσαι δημοσιογράφος. Παριστάνεις σε αυτή την αίθουσα τον δημοσιογράφο... Είσαι αριστερός ακτιβιστής» είπε η Λέβιτ και συνέχισε να του δίνει μαθήματα δημοσιογραφίας: «Θα έπρεπε να αναφέρετε τα γεγονότα. Έχετε τους αριθμούς για το πόσοι Αμερικανοί πολίτες σκοτώθηκαν στα χέρια παράνομων μεταναστών που η ICE προσπαθεί να απομακρύνει από αυτή τη χώρα; Πάω στοίχημα ότι δεν γνωρίζετε. Πάω στοίχημα πως δεν διαβάσατε ποτέ για τον Laken Riley ή την Jocelyn Nungaray ή όλους τους αθώους Αμερικανούς που σκοτώθηκαν στα χέρια παράνομων μεταναστών σε αυτή τη χώρα» συνέχισε απτόητη η Λέβιτ.

Σε ανάλογο ύφος συνέχισε λέγοντας στον, ήρεμο απέναντί της, δημοσιογράφο πως «θα πρέπει να ντρέπεστε εσείς και άνθρωποι σαν εσάς στα μέσα ενημέρωσης που έχετε μια διεστραμμένη άποψη, μια προκατειλημμένη άποψη και προσποιείστε ότι είστε αληθινοί, έντιμοι δημοσιογράφοι».

