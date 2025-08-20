Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

ΗΠΑ: Απορρίφθηκε το αίτημα δημοσιοποίησης των πρακτικών από την Επιτροπή Ενόρκων που παρέπεμψε τον Τζέφρι Έπσταϊν

ΗΠΑ: Απορρίφθηκε το αίτημα δημοσιοποίησης των πρακτικών από την Επιτροπή Ενόρκων που παρέπεμψε τον Τζέφρι Έπσταϊν Φωτογραφία: New York State Sex Offender Registry via AP, File
Το υλικό για τον Τζέφρι Έπσταϊν «ωχριά μπροστά στις χιλιάδες σελίδες» που έχει το υπουργείο Δικαιοσύνης, λέει ο δικαστής Μπέρμαν.

Δικαστήριο της Νέας Υόρκης απέρριψε σήμερα το αίτημα του υπουργείου Δικαιοσύνης που ζητούσε να αποχαρακτηριστούν τα πρακτικά της Επιτροπής Ενόρκων που παρέπεμψε σε δίκη τον Τζέφρι ΈπσταϊνΤζέφρι Έπσταϊν με την κατηγορία της εμπορίας ανθρώπων για σεξουαλικούς σκοπούς. Ο δικαστής Ρίτσαρντ Μπέρμαν ανέφερε ότι το υλικό αυτό ωχριά σε σύγκριση με τον θησαυρό των αρχείων που διαθέτει η κυβέρνηση για την υπόθεση, αλλά δεν τα δημοσιεύει.

Η απόφαση του Μπέρμαν έρχεται σε μια περίοδο που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να κατευνάσει τη δυσαρέσκεια της εκλογικής βάσης του επειδή η κυβέρνησή του δεν δημοσιοποιεί τους «φακέλους Έπστιν».

Ο δικαστής, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, στο σκεπτικό του γράφει ότι θα ήταν λογικότερο η κυβέρνηση να δώσει απευθείας στη δημοσιότητα τον τεράστιο όγκο πληροφοριών που συνέλεξε από την έρευνά της για τον Έπστιν αντί να προσφεύγει στα δικαστήρια για να αποχαρακτηριστεί ένα πολύ περιορισμένης έκτασης υλικό, το οποίο θεωρείται εκ του νόμου απόρρητο.
«Οι περίπου 70 σελίδες των πρακτικών της Επιτροπής Ενόρκων ωχριούν μπροστά στις 100.000 σελίδες των φακέλων και του υλικού Έπστιν. Οι καταθέσεις στην Επιτροπή Ενόρκων είναι απλώς και μόνο μια εξ ακοής μαρτυρία για την υποτιθέμενη συμπεριφορά του Έπστιν», πρόσθεσε.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν ανταποκρίθηκε σε ένα αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Ο Τραμπ είχε υποσχεθεί προεκλογικά ότι θα δημοσιοποιούσε τους φακέλους που αφορούν τον Έπστιν και κατηγορούσε τους Δημοκρατικούς για συγκάλυψη της αλήθειας. Όμως τον Ιούλιο, το υπουργείο Δικαιοσύνης αρνήθηκε να δώσει στη δημοσιότητα άλλο υλικό από την έρευνά του για την υπόθεση και υποστήριξε ότι η πολυδιαφημιζόμενη «λίστα πελατών» του Έπστιν δεν υπάρχει, εξοργίζοντας τους υποστηρικτές του προέδρου.

Οι καταθέσεις και οι αποδείξεις που παρουσιάζονται στις Επιτροπές Ενόρκων, οι οποίες λειτουργούν κεκλεισμένων των θυρών ώστε να αποφεύγονται τυχόν παρεμβάσεις στις έρευνες, απαγορεύεται να δημοσιοποιούνται χωρίς προηγούμενη δικαστική απόφαση.

Τον Ιούλιο ο Τραμπ διέταξε την υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι να ζητήσει την έγκριση δικαστηρίου για τον αποχαρακτηρισμό των πρακτικών για την υπόθεση Έπστιν. Η Επιτροπή Ενόρκων που παρέπεμψε τον χρηματιστή άκουσε μόνο μία μαρτυρία, εκείνη ενός πράκτορα του FBI.

Ο Έπστιν αυτοκτόνησε το 2019, μέσα στη φυλακή, πριν ξεκινήσει η δίκη του. Ο θάνατός του και οι φιλικές σχέσεις του με πλούσιους και ισχυρούς απ’ όλον τον κόσμο πυροδότησαν θεωρίες συνωμοσίας, σύμφωνα με τις οποίες πολλά «γνωστά» ονόματα εμπλέκονταν στα εγκλήματά του. Αν και η ιατροδικαστική υπηρεσία της Νέας Υόρκης αποφάνθηκε ότι ο χρηματιστής απαγχονίστηκε, βάζοντας τέλος στη ζωή του, πολλοί επιμένουν μέχρι και σήμερα ότι τον δολοφόνησαν.

Στις 11 Αυγούστου, άλλος δικαστής του Μανχάταν, ο Πολ Ενγκελμάγιερ, απέρριψε παρόμοιο αίτημα του υπουργείου Δικαιοσύνης που ζητούσε να αποχαρακτηριστούν τα πρακτικά και τα αποδεικτικά στοιχεία από την υπόθεση της Γκισλέιν Μαξγουελ, της συντρόφου και συνεργάτιδας του Έπστιν. Η Μάξγουελ εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών αφού στρατολογούσε ανήλικα κορίτσια για λογαριασμό του Έπστιν. Ο Ενγκελμάγιερ εξήγησε τότε ότι το κοινό δεν θα μάθει τίποτα το καινούριο από τη δημοσιοποίηση των πρακτικών της Επιτροπής Ενόρκων που παρέπεμψε τη Μαξγουελ, επειδή το μεγαλύτερο μέρος ακούστηκε στη δίκη της, πριν από τέσσερα χρόνια.

Η Μάξγουελ έχει προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο ζητώντας να επανεξεταστεί η υπόθεσή της.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις - Πότε μπαίνει πρόστιμο 100, 250 ή 500 ευρώ

Τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις - Πότε μπαίνει πρόστιμο 100, 250 ή 500 ευρώ

Με ένα κλικ η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων στην εφορία - Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Με ένα κλικ η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων στην εφορία - Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Η ΑΑΔΕ επισπεύδει την αξιολόγηση καταγγελιών - Άμεση επέμβαση σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου

Η ΑΑΔΕ επισπεύδει την αξιολόγηση καταγγελιών - Άμεση επέμβαση σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εκπληκτικό όφελος της σοκολάτας

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εκπληκτικό όφελος της σοκολάτας

Το σούπερ μπαχαρικό που βοηθάει στην απώλεια βάρους σύμφωνα με νέα μελέτη

Το σούπερ μπαχαρικό που βοηθάει στην απώλεια βάρους σύμφωνα με νέα μελέτη

Καιρός σήμερα: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Καιρός σήμερα: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Οι νέες οδηγίες για την υπέρταση – Τα 6 σημεία «κλειδιά» που αλλάζουν

Οι νέες οδηγίες για την υπέρταση – Τα 6 σημεία «κλειδιά» που αλλάζουν

Ο νούμερο 1 χυμός που καταπολεμά τη δυσκοιλιότητα

Ο νούμερο 1 χυμός που καταπολεμά τη δυσκοιλιότητα

Η βιταμίνη που μπορεί να προκαλέσει τριχόπτωση

Η βιταμίνη που μπορεί να προκαλέσει τριχόπτωση

ΕΦΕΤ: Ανάκληση πλαστικής κουτάλας – «Μην τη χρησιμοποιείτε»

ΕΦΕΤ: Ανάκληση πλαστικής κουτάλας – «Μην τη χρησιμοποιείτε»

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Σχετικά Άρθρα

Σπύρος Μπιμπίλας: Τι δήλωσε για τη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη- «Ήταν ορόσημο για τη ζωή μου»

Σπύρος Μπιμπίλας: Τι δήλωσε για τη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη- «Ήταν ορόσημο για τη ζωή μου»

Life
Δικαστής αρνείται να δημοσιεύσει έγγραφα του φακέλου Έπσταϊν

Δικαστής αρνείται να δημοσιεύσει έγγραφα του φακέλου Έπσταϊν

Διεθνή
Επιτροπή κλήτευσε το ζεύγος Κλίντον για την υπόθεση Έπσταϊν

Επιτροπή κλήτευσε το ζεύγος Κλίντον για την υπόθεση Έπσταϊν

Διεθνή
Τέμπη: Ξεκίνησε η διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου της αίθουσας για τη δίκη… με συρματόπλεγμα

Τέμπη: Ξεκίνησε η διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου της αίθουσας για τη δίκη… με συρματόπλεγμα

Ελλάδα

NETWORK

Αναβάθμιση του Συνοριακού Σταθμού Διέλευσης Ευζώνων

Αναβάθμιση του Συνοριακού Σταθμού Διέλευσης Ευζώνων

ienergeia.gr
Γεωργιάδης για στοιχεία Eurostat: «Πανηγυρίζουν» οι έμποροι της μιζέριας

Γεωργιάδης για στοιχεία Eurostat: «Πανηγυρίζουν» οι έμποροι της μιζέριας

healthstat.gr
Οι 8 τροφές που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης

Οι 8 τροφές που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης

healthstat.gr

Οι 10 τροφές που εξισορροπούν τις ορμόνες στις γυναίκες

healthstat.gr
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την 10η Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την 10η Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ

ienergeia.gr
Τα 7 ροφήματα που πρέπει να αποφεύγετε να δίνετε στο παιδί σας

Τα 7 ροφήματα που πρέπει να αποφεύγετε να δίνετε στο παιδί σας

healthstat.gr
Φάμελλος: Άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές αλλά και αποκατάστασης του περιβάλλοντος

Φάμελλος: Άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές αλλά και αποκατάστασης του περιβάλλοντος

ienergeia.gr
Περιφέρεια Αττικής: Έξυπνη Διαχείριση Δημόσιων Κτιρίων με Τεχνολογίες Αιχμής και Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

Περιφέρεια Αττικής: Έξυπνη Διαχείριση Δημόσιων Κτιρίων με Τεχνολογίες Αιχμής και Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

ienergeia.gr