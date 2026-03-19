«Εδώ δεν χωράνε προσωπικές στρατηγικές, εδώ είναι ζητήματα συλλογικών αποφάσεων και συλλογικής ευθύνης για την πορεία ενός χώρου που είναι και κρίσιμος και αναγκαίος», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

«Έκανα μια τοποθέτηση στην οποία επιμένω, γιατί θεωρώ ότι είναι στα πλαίσια της συλλογικής απόφασης του κόμματός μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, στα Παραπολιτικά 90,1 και την εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνο», με τους Βασίλη Σκουρή και Σωτήρη Ξενάκη, σχολιάζοντας το αίτημα για παραπομπή του στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

Ερωτηθείς αν εκτιμά ότι ο Παύλος Πολάκης θα διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος, απάντησε: «Θα το κρίνω και θα το σταθμίσω από τον τρόπο με τον οποίο θα τοποθετηθεί στην Κεντρική Επιτροπή», υπογραμμίζοντας πως «Εδώ δεν χωράνε προσωπικές στρατηγικές, εδώ είναι ζητήματα συλλογικών αποφάσεων και συλλογικής ευθύνης για την πορεία ενός χώρου που είναι και κρίσιμος και αναγκαίος».

Με αφορμή το αίτημα για παραπομπή του στην Επιτροπή Δεοντολογίας, τόνισε: «Ήταν μειοψηφική αυτή η τοποθέτηση, δεν βρήκε στήριξη από άλλη πλευρά, κι αυτό έχει σημασία. Τα πολιτικά ζητήματα πρέπει να συζητούνται πολιτικά, εγώ έκανα μια τοποθέτηση στην οποία επιμένω, γιατί θεωρώ ότι είναι στα πλαίσια της συλλογικής απόφασης του κόμματός μας· ότι πρέπει να προχωρήσουμε τα ζητήματα της ενότητας, της ανασυγκρότησης, της υπέρβασης των διαχωριστικών γραμμών».

Στο δημοσιογραφικό σχόλιο ότι «Αυτό που ενόχλησε ήταν "με επικεφαλής τον Τσίπρα"», απάντησε: «Για να πάμε να συζητήσουμε για τον επικεφαλής, πρέπει πρώτα να βρούμε και τα άλλα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να έχει μια τοποθέτηση, που την έχει εδώ και έναν χρόνο και είναι θετικής συνεργασίας, και να μην την ανατρέψει. Χθες, το είπε και ο Σωκράτης Φάμελλος ότι πρέπει να αποτρέψουμε μια λογική αυτόνομης καθόδου».

Πρόσθεσε πως «Προφανώς μας ενδιαφέρει το κόμμα μας να πηγαίνει καλύτερα δημοσκοπικά, δεν έχουμε όμως την άποψη η οποία στερείται ρεαλισμού και λέει ότι εμείς μόνοι μας με μία ψήφο θα πάμε να κερδίσουμε τη ΝΔ».