Οι Αρχές συνέλαβαν τον 16χρονο μαθητή για παράνομη κατοχή όπλων.

Αναστάτωση επικράτησε στο 1ο ΕΠΑΛ Γλυφάδας μετά την σύλληψη 16χρονου μαθητή που προσήλθε στο σχολείο του έχοντας στην κατοχή του τρία μαχαίρια και έναν κόφτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος μαθητής της Α΄ Λυκείου, εντοπίστηκε εντός του σχολικού χώρου με τα τρία αιχμηρά αντικείμενα, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Το σχολείο ενημέρωσε την αστυνομία και λίγο πριν τις 11:45 το πρωί αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη του 16χρονου για παράνομη κατοχή όπλων.

Κατά τον έλεγχο, στην κατοχή του μαθητή βρέθηκαν τρία μαχαίρια διαφορετικού μεγέθους καθώς και ένας κόφτης. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν ο 16χρονος απείλησε κάποιον συμμαθητή του ή αν υπήρξε πρόθεση χρήσης των αντικειμένων.

Παράλληλα με τη σύλληψη του μαθητή, οι αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη του πατέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

