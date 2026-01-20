Ο ανήλικος μαθητής προσήχθη στο Τμήμα για να δώσει εξηγήσεις.

Στην Αστυνομική Διεύθυνση Ζακύνθου έχει προσαχθεί ένας 14χρονος μαθητής Γυμνασίου, ο οποίος σήμερα το πρωί μετέβη στο σχολείο του έχοντας μαζί του, εκτός από τα σχολικά βιβλία, και ένα πιστόλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το όπλο έγινε αντιληπτό από κάποιους συμμαθητές του ανήλικου, οι οποίοι ενημέρωσαν τις αρμόδιες αρχές, με αποτέλεσμα ο μαθητής να προσαχθεί άμεσα στην Ασφάλεια Ζακύνθου.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, έχει προσαχθεί και ο πατέρας του ανήλικου, ενώ αναμένεται η απόφαση του εισαγγελέα σχετικά με τις περαιτέρω ενέργειες. Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο μαθητής κατάφερε να μεταφέρει το όπλο στο σχολείο, αλλά και τις προθέσεις του .

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfthco32w8c9?integrationId=40599y14juihe6ly}