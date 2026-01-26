Όπως επισημαίνει η Κυπριακή Παραολυμπιακή Επιτροπή, «το πρόβλημα δεν είναι η αναπηρία, αλλά ο τρόπος που την αντιλαμβάνεται η κοινωνία».

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί ο ευρωβουλευτής και influencer Φειδίας Παναγιώτου, μετά τη χρήση υποτιμητικού χαρακτηρισμού για αθλητές με νοητική αναπηρία σε podcast.

Όπως καταγγέλλει η Κυπριακή Παραολυμπιακή Επιτροπή, «τη στιγμή που ο Λοΐζος Χρυσάνθου εξηγούσε, με γνώση και σοβαρότητα, τις κατηγορίες ταξινόμησης των Παραολυμπιακών Αγώνων, όταν επιχείρησε να αναφερθεί στην κατηγορία S14, που αφορά αθλητές με νοητική αναπηρία, ο Ευρωβουλευτής παρενέβη με χαρακτηρισμό που δεν επιδέχεται καμία ερμηνεία: έναν όρο υβριστικό, στιγματιστικό και προσβλητικό για χιλιάδες συμπολίτες μας».

«Η χρήση τέτοιων εκφράσεων δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ούτε "άστοχη στιγμή', ούτε "χιούμορ"», τονίζει η Επιτροπή.

«Είναι ωμή προσβολή απέναντι στα άτομα με νοητική αναπηρία, στους αθλητές που καθημερινά αγωνίζονται κόντρα σε προκαταλήψεις και αποκλεισμούς, αλλά και στο ίδιο το Παραολυμπιακό Κίνημα που αναδεικνύει το πραγματικό νόημα της δύναμης και της ανθρώπινης προσπάθειας. Όταν μάλιστα τέτοιες εκφράσεις βγαίνουν από το στόμα ενός εκλεγμένου Ευρωβουλευτή τότε το ζήτημα δεν είναι απλώς ηθικό. Είναι βαθιά πολιτικό και θεσμικό».

Σημειώνεται πως η επίμαχη ατάκα ακούστηκε όταν ο Λοΐζος Χρυσάνθου εξηγούσε στον ευρωβουλευτή πως στην κατηγορία S-14 αγωνίζονται άτομα με νοητική αναπηρία.

«Η S-14 εν για τους πελλούς είπες; (δηλαδή «τους τρελούς/παλαβούς»)»

Ο αθλητής αντέδρασε εμφανώς αμήχανα και προσπάθησε να διορθώσει τη διατύπωση: «όι ρε φιλε, σόρρυ εν ξέρω αν το είπα λάθος, έχουν να κάνουν με τον εγκέφαλο, έχουν νοητικά προβλήματα».

