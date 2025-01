Το Netflix ετοιμάζει reboot για το «Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι»

Το Netflix αναβιώνει την αγαπημένη σειρά των παιδικών μας χρόνων «Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι»

Το Netflix έδωσε «το πράσινο φως» για μια νέα τηλεοπτική μεταφορά της θρυλικής σειράς «Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι» (Little House on the Prairie).



Η σειρά των δεκαετιών '70-'80 που αγαπήθηκε πολύ και στην Ελλάδα και βασίστηκε στα βιβλία της Λόρας Ίνγκαλς-Ουάιλντερ, αναβιώνει σκορπίζοντας ρίγη νοσταλγίας.



Η Rebecca Sonnenshine (The Boys, Vampire Diaries, Archive 81) θα είναι η showrunner και εκτελεστική παραγωγός της νέας σειράς. Εκτελεστικός παραγωγός θα είναι και ο Trip Friendly, γιος του Ed Friendly, ο οποίος ήταν εκτελεστικός παραγωγός της αρχικής τηλεοπτικής σειράς. Η παραγωγή για το Netflix θα γίνει από τα CBS Studios και τα Anonymous Content Studios.



{https://youtu.be/c1UfrUNoIww?si=xgt3PZJZhbjzeSXQ}



«''Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι'' έχει αιχμαλωτίσει τις καρδιές και τη φαντασία τόσων πολλών θαυμαστών σε όλο τον κόσμο και είμαστε ενθουσιασμένοι που θα μοιραστούμε τα διαχρονικά θέματα ελπίδας και αισιοδοξίας με μια νέα εκδοχή αυτής της εμβληματικής ιστορίας», ανέφερε σε δήλωσή της η Τζίννυ Χάουι, αντιπρόεδρος δραματικών σειρών του Netflix.

«Το όραμα της Rebecca φέρνει ένα συναισθηματικό βάθος που θα ενθουσιάσει τόσο τους νέους όσο και τους υπάρχοντες θαυμαστές αυτού του αγαπημένου κλασικού έργου», συμπλήρωσε.



Η επίσημη σύνοψη του Netflix για την επερχόμενη σειρά αναφέρει: «Εν μέρει αισιόδοξο οικογενειακό δράμα, εν μέρει επική ιστορία επιβίωσης και εν μέρει αυθεντική ιστορία της αμερικανικής δύσης, αυτή η φρέσκια προσαρμογή των εμβληματικών ημι-αυτοβιογραφικών βιβλίων "Little House" της Laura Ingalls Wilder προσφέρει μια καλειδοσκοπική άποψη στους αγώνες και τους θριάμβους εκείνων που διαμόρφωσαν τα σύνορα».



Για την ιστορία, η Λόρας Ίνγκαλς-Ουάιλντερ κυκλοφόρησε οκτώ βιβλία για το «Μικρό Σπίτι» στις δεκαετίες του 1930 και του '40, ενώ ένα ένατο εκδόθηκε μετά τον θάνατό της, το 1971. Τα βιβλία βασίζονται στην παιδική της ηλικία στις μεσοδυτικές πολιτείες της Αμερικής στα τέλη του 1800. Μέχρι σήμερα έχουν πωληθεί πάνω από 73 εκατομμύρια αντίτυπα των βιβλίων.



Τα βιβλία μεταφέρθηκαν στην τηλεόραση ως η οικογενειακή και εξαιρετικά δημοφιλής σειρά του NBC «Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι», η οποία προβλήθηκε για εννέα σεζόν περιλαμβάνοντας πάνω από 200 επεισόδια μεταξύ 1974 και 1983.



Παρόλο που η σειρά βασιζόταν στις πραγματικές ιστορίες των βιβλίων Little House, πολλοί χαρακτήρες και καταστάσεις διαφέρουν από τα αυθεντικά βιβλία. Οι κεντρικοί χαρακτήρες είναι ο Charles Ingalls (αγρότης και εργάτης σε μύλους), η γυναίκα του Caroline, και οι 4 τους κόρες Mary, Laura, Carrie, και Grace. Σε επόμενους κύκλους επεισοδίων υιοθετούν τρία ακόμη παιδιά: τον Albert που θα τον βρουν στην Γοινόκα,την Cassandra, και τον James που θα τους υιοθετήσουν ύστερα από τον θάνατο των γονιών τους.



Στην αρχική σειρά μεταξύ άλλων πρωταγωνιστούσαν οι: Μάικλ Λάντον, Μελίσα Γκίλμερτ, Κάρεν Γκρασλ, Μελίσα Σου Άντερσον, Λίντσεϊ Γκρίνμπους, Βίκτορ Φρεντς.



Μετά τη σειρά κυκλοφόρησαν τρεις τηλε- ταινίες. Η Nielsen ανέφερε πρόσφατα ότι η αρχική σειρά ήταν από τα πιο στριμαρισμένα προγράμματα του 2024, συγκεντρώνοντας 13,25 δισεκατομμύρια λεπτά τηλεθέασης στο Peacock κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.



Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για το καστ του reboot ή την ημερομηνία κυκλοφορίας του.