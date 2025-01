Τα ξεκαρδιστικά bloopers του «Back in Action» θα σου φτιάξουν τη διάθεση

Δείτε τους ηθοποιούς σε ξεκαρδιστικές στιγμές στα γυρίσματα να μπερδεύουν τα λόγια τους, να κάνουν γκάφες και να ξεσπούν σε γέλια.

Tο Netflix έδωσε στη δημοσιότητα ένα απολαυστικό βίντεο με τα bloopers της ταινίας Back in Action και μας έφτιαξε τη διάθεση.



Συγκεκριμένα, στο -κάτι παραπάνω από δύο λεπτά- βίντεο βλέπουμε τους δύο πρωταγωνιστές της ταινίας, Κάμερον Ντίαζ και Τζέιμι Φοξ σε ξεκαρδιστικές στιγμές, όπως το να μπερδεύουν ή να ξεχνούν τα λόγια τους, να ξεσπούν σε γέλια και να κάνουν λάθη και γκάφες κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, χαρίζοντας στιγμές άφθονου γέλιου.



«Το μόνο πιο διασκεδαστικό πράγμα από το Back in Action, ήταν τα γυρίσματα του Back in Action» αναφέρει η λεζάντα που συνοδεύει το βίντεο και μας βάζει αμέσως στο νόημα για όσα πρόκειται να δούμε.



{https://youtu.be/oAv0Hmz9Qig?si=KBwVF6NLJQePISBY}

Το Back in Action στο Nο1 του Top 10 του Netflix

H κωμωδία δράσης του Netflix κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα στις 17 Ιανουαρίου κατακτώντας την κορυφή του Top 10.



Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει το Netflix, το Back in Action βρίσκεται στο Νο1 σε 90 χώρες του κόσμου, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, ενώ μέχρι στιγμής έχει συγκεντρώσει 46.8 εκατομμύρια προβολές (20-26 Ιανουαρίου).







Θυμίζουμε ότι είναι η πρώτη ταινία της Κάμερον Ντίαζ εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Η ηθοποιός επιστρέφει στην ενεργό δράση μετά από την ταινία Annie του 2014, στην οποία παρεμπιπτόντως πρωταγωνιστούσε ξανά με τον Τζέιμι Φοξ.



Ένα ζευγάρι αναγκάζεται να αντιμετωπίσει το παρελθόν του ως μυστικοί πράκτορες. Οι πρώην κατάσκοποι Έμιλι και Ματ παραιτήθηκαν από τη CIA πριν από χρόνια για να κάνουν οικογένεια. Τώρα, η αλήθεια αποκαλύπτεται κι επιστρέφουν στα παλιά, αναφέρεται στη σύνοψη του Netflix.



{https://youtu.be/MV2nYw6gL_w?si=3Gz20pUnpYvxcaMt}