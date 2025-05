Netflix: Αυτή είναι η νέα Λόρα στο «Μικρό σπίτι στο Λιβάδι» (Βίντεο)

Το Netflix βρήκε την πρωταγωνίστριά του για το reboot της θρυλικής σειρά των 70s.

Η Άλις Χάλσεϊ θα υποδυθεί τη θρυλική Λόρα Ίνγκαλς στο reboot της σειράς «Μικρό σπίτι στο Λιβάδι» που θα προβληθεί στο Netflix.

Η νεαρή ηθοποιός έχει εμφανιστεί ήδη στο «Lessons in Chemistry] όπου υποδύθηκε την κόρη της Brie Larson και στο «Days of Our Lives» ενώ έχει δανείσει τη φωή της και στη σειρά της Disney, «Kindergarten: The Musical». Η σειρά αναμένεται να προβλήθεί τον Ιανουάριο.

Το μυθιστόρημα στο οποίο βασίζεται η σειρά, δημοσιεύθηκε πρώτη φορά τη δεκαετία τοου ‘30 και αποτελεί βασικό υλικό στις σχολικές βιβλιοθήκες εδώ και δεκαετίες. Αργότερα μεταφέρθηκε στην τηλεόραση και προβλήθηκε στο NBC από το 1974 έως το 1983. Το Netflix περιγράφει τη σειρά ως «εν μέρει οικογενειακό δράμα, εν μέρει επικό παραμύθι επιβίωσης και εν μέρει ιστορία προέλευσης της αμερικανικής δύσης» που θα «προσφέρει μια καλειδοσκοπική άποψη των αγώνων και των θριάμβων εκείνων που διαμόρφωσαν τα σύνορα» των ΗΠΑ.

Τον ρόλο της Λόρα υποδύθηκε στην original σειρά η Μελίσα Γκίλμπερτ δίπλα στους Μάικλ Λάντον, Κάρεν,Γκρέισλ, Μελίσα Σου Άντερσον και Ρέιτσελ Γκρίνμπους. Η 10χρονη Χάλσεϊ έχει την ίδια ηλικία με τη Μελίσα Γκίλμπερτ, όταν πρωτουποδύθηκε την Λόρα στη σειρά του NBC.

{https://www.youtube.com/watch?v=ZA9-HYUgIPc}

{https://www.youtube.com/watch?v=SJQm1HyOkVw}