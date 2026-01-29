Η λεία από τις κλοπές ανέρχεται στα 60.000 ευρώ, ενώ στην κατοχή των συλληφθέντων εντοπίστηκαν και ναρκωτικά.

Στην εξιχνίαση συνολικά 14 υποθέσεων κλοπών προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, συλλαμβάνοντας δύο ημεδαπούς, έναν 48χρονο άνδρα και μία 41χρονη γυναίκα. Από τις υποθέσεις, οι 11 αφορούν τετελεσμένες κλοπές και οι τρεις απόπειρες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δύο συλληφθέντες φέρονται να είχαν δράσει το χρονικό διάστημα από τις 16 Ιουνίου 2025 έως και τις 27 Ιανουαρίου 2026, διαπράττοντας διαρρήξεις σε κατοικίες σε περιοχές των Χανίων, του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου. Από τις κλοπές αποκόμισαν χρηματικό ποσό ύψους 11.630 ευρώ, καθώς και κοσμήματα και προσωπικά αντικείμενα, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται σε 48.650 ευρώ.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν χθες, Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2026, όταν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης, σε συνεργασία με το Κλιμάκιο Ειδικών Αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, εντόπισαν τον άνδρα και τη γυναίκα να κινούνται με ενοικιαζόμενο όχημα, λίγο πριν επιβιβαστούν σε πλοίο που επρόκειτο να εκτελέσει το δρομολόγιο Ηράκλειο – Πειραιάς.

Κατά τον έλεγχο και την έρευνα στο όχημα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 55,17 γραμμάρια μεθαδόνης, 2,7 γραμμάρια ηρωίνης, το χρηματικό ποσό των 2.400 ευρώ, το οποίο εκτιμάται ότι προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα, καθώς και κοσμήματα, είδη ένδυσης, προσωπικά έγγραφα και διαρρηκτικά εργαλεία.

Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, μέρος των αφαιρεθέντων αντικειμένων έχει ήδη αποδοθεί στους νόμιμους κατόχους τους, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση συνεχίζει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.