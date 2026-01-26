Ο 48χρονος είχε στη κατοχή του μια μαρμάρινη στήλη του 4ου αιώνα πΧ.

Στο πλαίσιο στοχευμένων ερευνών για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, η Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβε σήμερα το μεσημέρι στον Πειραιά έναν 48χρονο, ο οποίος κατείχε παράνομα αρχαιολογικό αντικείμενο.

Στην οικία του, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας και παρουσία δικαστικού λειτουργού, οι αστυνομικοί του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων εντόπισαν κρυμμένη σε πατάρι μια μαρμάρινη ναόσχημη αναθηματική στήλη, που απεικονίζει την ένθρονη θεά Κυβέλη συνοδευόμενη από λιοντάρι. Το εύρημα χρονολογείται στον 4ο αιώνα π.Χ.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.