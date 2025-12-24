Τι κατασχέθηκε στο σπίτι του 36χρονου στον Πειραιά.

Ένας 36χρονος Τούρκος συνελήφθη στον Πειραιά για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών, έγινε έρευνα στο σπίτι του 36χρονου στον Πειραιά και στο δίκυκλο όχημά του και με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου «Κέλυ» εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

- 5 νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν ναρκωτική ουσία- πιθανόν κοκαΐνη- συνολικού μικτού βάρους 60,9 γρ.,

- 1 πλαστική συσκευασία, που περιείχε φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 23 γρ.,

- πλήθος αναβολικών ουσιών σε διάφορες μορφές (δισκία, αμπούλες).

Επίσης, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση κατάσχεσε 19.500 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα, μία ζυγαριά ακριβείας και το δίκυκλο του 36χρονου.