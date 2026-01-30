Το νέο αεροδρόμιο αναμένεται να είναι το πιο σύγρχονο της χώρας, εξυπηρετώντας πάνω από 10 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως.

Υπογράφηκε σήμερα η συμφωνία για την ανάθεση του εξοπλισμού αεροναυτιλίας που θα εξυπηρετεί τον νέο διεθνή αερολιμένα στο Καστέλλι Ηρακλείου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Τη συμφωνία συνυπέγραψαν ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Γιώργος Βαγενάς και ο διευθύνων σύμβουλος του Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης Α.Ε., Νίκος Αναστασίου.

Σε δηλώσεις του μετά την υπογραφή, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών χαρακτήρισε τη Συμφωνία Εξοπλισμού Αεροναυτιλίας ως βασικό εκτελεστικό εργαλείο της Σύμβασης Παραχώρησης του έργου, τονίζοντας ότι αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκαιρη προμήθεια του εξοπλισμού, αλλά και για την πιστοποίηση και έναρξη λειτουργίας του νέου αεροδρομίου. Όπως σημείωσε, η συμφωνία καθορίζει το θεσμικό, τεχνικό και οργανωτικό πλαίσιο για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των συστημάτων αεροναυτιλίας, σε πλήρη εναρμόνιση με τα διεθνή πρότυπα ICAO, EASA, SES και EUROCONTROL.

Πλήρες θεσμικό και τεχνικό πλαίσιο με διεθνείς προδιαγραφές

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αναθέτει στη ΔΑΗΚ Α.Ε. τη διενέργεια διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού, ενώ θα διατηρεί τον ρόλο της τεχνικής εποπτείας, διασφαλίζοντας τη χρηματοδότηση του έργου. Ο κ. Δήμας επισήμανε ότι ο νέος αερολιμένας στο Καστέλλι προορίζεται να αποτελέσει τον πιο σύγχρονο αεροπορικό κόμβο της χώρας και έναν από τους πλέον προηγμένους στην Ευρώπη, αντικαθιστώντας το υφιστάμενο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης», το οποίο εξυπηρετεί πάνω από 10 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, η πρόοδος των κατασκευαστικών εργασιών ξεπερνά πλέον το 67%.

Αναφερόμενος συνολικά στις υποδομές της Κρήτης, έκανε λόγο για ένα εμβληματικό έργο στρατηγικής σημασίας, επισημαίνοντας ότι σύντομα ενεργοποιείται και η σύμβαση παραχώρησης για το βασικό τμήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Χανιά – Ηράκλειο), στο πλαίσιο της ευρύτερης αναπτυξιακής στρατηγικής της κυβέρνησης για το νησί.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, ο οποίος χαρακτήρισε το έργο του νέου αεροδρομίου Καστελλίου ως ένα από τα σημαντικότερα που υλοποιούνται σήμερα στη χώρα, με πολλαπλά οφέλη για την οικονομία της Κρήτης αλλά και της Ελλάδας συνολικά.

Έργο-ορόσημο για την ελληνική αεροναυτιλία

Ο γενικός γραμματέας Υποδομών, Δημήτρης Αναγνώπουλος, σημείωσε ότι η Σύμβαση Παραχώρησης περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων μελετών, κατασκευών και συστημάτων για τη λειτουργία ενός σύγχρονου αεροδρομίου διπλάσιας χωρητικότητας από το υφιστάμενο. Όπως ανέφερε, έχει ήδη ολοκληρωθεί περίπου το 66% των εργασιών, που περιλαμβάνουν τον τερματικό σταθμό, τον πύργο ελέγχου, τις κτηριακές υποδομές και τους τροχόδρομους, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι παρεμβάσεις για την οδική και ηλεκτρική διασύνδεση του αεροδρομίου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα τεχνικά χαρακτηριστικά των συστημάτων αεροναυτιλίας, τα οποία θα κατατάξουν το νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου στους πλέον σύγχρονους επιχειρησιακούς κόμβους της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται:

η εγκατάσταση ψηφιακών συστημάτων επικοινωνίας φωνής και δεδομένων,

σύγχρονων ραντάρ,

προηγμένων βοηθημάτων πλοήγησης,

μετεωρολογικών υποδομών υψηλής ακρίβειας και

πλήρως ψηφιακού περιβάλλοντος στον Πύργο Ελέγχου.

Ο διοικητής της ΥΠΑ Γιώργος Βαγενάς χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ορόσημο για την ελληνική αεροναυτιλία, τονίζοντας ότι τα νέα συστήματα διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας πτήσεων, αξιοπιστία και επιχειρησιακή ευελιξία, ενισχύοντας τον ρόλο του Ηρακλείου στον εθνικό και περιφερειακό εναέριο χώρο.