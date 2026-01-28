Το πρότζεκτ περιλαμβάνει την ανάπτυξη ολοκληρωμένης υποδομής μεταφοράς φυσικού αερίου από τη Βόρεια Πλαγιά της Αλάσκας, μέσω κεντρικού αγωγού μήκους περίπου 800 μιλίων, έως τον τερματικό σταθμό υγροποίησης στο Νικίσκι, στο νότιο τμήμα της πολιτείας.

Η Σωληνουργεία Κορίνθου προχώρησε στη σύναψη προκαταρκτικών συμφωνιών για την προμήθεια σωλήνων μεγάλου διαμετρήματος στο έργο Alaska LNG, το μεγαλύτερο ενεργειακό έργο που βρίσκεται αυτή την περίοδο σε εξέλιξη στις Ηνωμένες Πολιτείες, με την εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας να υπερβαίνει τα 350 εκατ. δολάρια.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη δυνατότητα της ελληνικής βαριάς βιομηχανίας να ανταγωνίζεται σε ιδιαίτερα απαιτητικές διεθνείς αγορές, όπως εκείνη των μεγάλων ενεργειακών υποδομών στις ΗΠΑ. Η εταιρεία, που ανήκει στον όμιλο Cenergy Holdings και αποτελεί θυγατρική της Viohalco, επιλέχθηκε ως ένας από τους δύο στρατηγικούς προμηθευτές του έργου, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Glenfarne Energy Transition, η οποία ηγείται της κοινοπραξίας ανάπτυξης.

Οι σωλήνες θα κατασκευαστούν στο εργοστάσιο της εταιρείας στη Θίσβη Βοιωτίας και θα αποτελέσουν βασικό δομικό στοιχείο της μεγαλύτερης ενεργειακής υποδομής που αναπτύσσεται αυτή την περίοδο στις ΗΠΑ. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, η Glenfarne έχει δεσμεύσει περίπου τα δύο τρίτα των συνολικών αναγκών του έργου από τη Σωληνουργεία Κορίνθου και τη γερμανική Europipe, με κύκλους της αγοράς να εκτιμούν ότι το μερίδιο της ελληνικής πλευράς αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο του συνολικού έργου. Υπό τις τρέχουσες διεθνείς τιμές χάλυβα και λαμβάνοντας υπόψη την υψηλή προστιθέμενη αξία της μεταποίησης σε σωλήνες μεγάλου διαμετρήματος, που πληρούν αυστηρές προδιαγραφές για μεταφορά φυσικού αερίου σε αρκτικές συνθήκες, η αξία της ανάθεσης εκτιμάται άνω των 350 εκατ. δολαρίων. Σε επίπεδο όγκου, αφορά την παραγωγή και προμήθεια περίπου 250.000 τόνων χαλύβδινων αγωγών.

Το έργο Alaska LNG αναπτύσσεται μέσω της εταιρείας 8 Star Alaska LLC, στην οποία η Glenfarne Energy Transition κατέχει ποσοστό 75%, ενώ το υπόλοιπο 25% ανήκει στην πολιτεία της Αλάσκας μέσω της κρατικής Alaska Gasline Development Corporation. Το πρότζεκτ περιλαμβάνει την ανάπτυξη ολοκληρωμένης υποδομής μεταφοράς φυσικού αερίου από τη Βόρεια Πλαγιά της Αλάσκας, μέσω κεντρικού αγωγού μήκους περίπου 800 μιλίων, έως τον τερματικό σταθμό υγροποίησης στο Νικίσκι, στο νότιο τμήμα της πολιτείας.

Για την πρώτη φάση του έργου απαιτούνται συνολικά 700.000 μετρικοί τόνοι σωληνώσεων ειδικής προδιαγραφής API 5L X70 για την κύρια γραμμή, καθώς και επιπλέον 25.000 μετρικοί τόνοι για τον πλευρικό αγωγό Point Thomson, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Glenfarne. Όπως δήλωσε ο Ρεξ Κάνον, συμπρόεδρος της 8 Star Alaska LLC, οι συμφωνίες με τους επιλεγμένους προμηθευτές συνιστούν κρίσιμο βήμα για την υλοποίηση του Alaska LNG.