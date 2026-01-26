Προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας στο ΕΕΕΕΚ Ηρακλείου.

Αναστάτωση προκάλεσε στο ΕΕΕΕΚ Ηρακλείου η κακοκαιρία, καθώς πλημμύρισαν το 1/3 των αιθουσών του Ειδικού Σχολείου.

Νερά στάζουν σε προκατασκευασμένες αίθουσες, ενώ το Ειδικό Σχολείο αντιμετωπίζει και άλλα σοβαρά προβλήματα.

«Οι αίθουσες κοντέινερ όπου τοποθετήθηκαν εκτάκτως πέρυσι τέτοιο καιρό και προβλήθηκαν από την δημοτική Αρχή ως καινούρια σχολική μονάδα, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες και απαιτήσεις ενός ειδικού σχολείου. Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί είναι ότι με τη σημερινή βροχή το 1/3 των αιθουσών του σχολείου πλημμύρισε», ανέφεραν εκπαιδευτικοί που επικαλείται η ιστοσελίδα patris.

Εκτός από τις αίθουσες, πρόβλημα δημιουργεί και η έλλειψη στεγάστρου, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά να είναι εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες. Προκειμένου να πάει ένας μαθητής από την τάξη στην τουαλέτα, θα πρέπει να κρατά ομπρέλα, κατάσταση διόλου λειτουργική για παιδιά με κινητικά προβλήματα.

Επιπλέον, εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ότι λόγω του γεγονότος πως το σχολείο είναι κοντά στη θάλασσα, εξαιτίας των πολύ ισχυρών ανέμων τα παιδιά κινούνται με δυσκολία τόσο κατά την είσοδο και έξοδό τους, όσο και στο διάλειμμα.

