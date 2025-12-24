«Είχα επίσης τη χαρά να ανταλλάξω ευχές με τα στελέχη & τους οπλίτες θητείας και να ακούσω τα κάλαντα των Χριστουγέννων από την χορωδία της ΤΑΞΥΠ», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Νίκος Δένδιας.

Στο 316 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού, στην Ξάνθη, όπου δημιουργείται η δεύτερη μονάδα παραγωγής drones FPV στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή, βρέθηκε σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων, ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

