Σήμερα ξεκινάει η πληρωμή για τις συντάξεις Φεβρουαρίου.

Σήμερα ξεκινάει η πληρωμή των συντάξεων Φεβρουαρίου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει γίνει γνωστό από τον ΕΦΚΑ. Αύριο η δεύτερη και τελευταία πληρωμή.

Τα χρήματα σήμερα θα εμφανιστούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων μετά τις 4 το απόγευμα ενώ η δεύτερη πληρωμή και τελευταία θα πραγματοποιηθεί αύριο, την ίδια περίπου ώρα.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν:

οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ),

οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ με τον Ν. 4387/2016,

όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο μισθωτών όσο και μη μισθωτών.

Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν:

οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κ.ά.),

καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε επίσης την άμεση επικύρωση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Όπως συμβαίνει πάντα, οι συντάξεις θα πληρωθούν για τα ΑΤΜ από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας. Έτσι οι συνταξιούχοι θα δουν τα χρήματά τους από σήμερα το απόγευμα στα ΑΤΜ ενώ αύριο θα ολοκληρωθεί η διαδικασία.