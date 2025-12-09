Η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων μετά το Δήμο Αθηναίων απέδωσε και στον ΔΣΑ.
Ο υποψήφιος της ΝΔ ηττήθηκε κατά κράτος στον πρώτο γύρο, ενώ δεν επιδοκιμάστηκε και η επιλογή της Χαριλάου Τρικούπη, μένοντας εκτός δεύτερου γύρου.
Ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, εξαιρετική περίπτωση, κέρδισε κατά κράτος όχι μόνο έναν κομματικό υποψήφιο, αλλά και μια συγκεκριμένη αντίληψη για τη δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου.
Τώρα είναι μπροστά του η μεγάλη μάχη, για τα δικαιώματα του κλάδου και μια -πραγματική- δικαιοσύνη.
Είμαστε σίγουροι ότι θα πετύχει...
Β.Σκ.