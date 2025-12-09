Η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, με κατάλληλο πρόσωπο, απέδωσε και στον ΔΣΑ.

Η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων μετά το Δήμο Αθηναίων απέδωσε και στον ΔΣΑ.

Ο υποψήφιος της ΝΔ ηττήθηκε κατά κράτος στον πρώτο γύρο, ενώ δεν επιδοκιμάστηκε και η επιλογή της Χαριλάου Τρικούπη, μένοντας εκτός δεύτερου γύρου.

Ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, εξαιρετική περίπτωση, κέρδισε κατά κράτος όχι μόνο έναν κομματικό υποψήφιο, αλλά και μια συγκεκριμένη αντίληψη για τη δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου.

Τώρα είναι μπροστά του η μεγάλη μάχη, για τα δικαιώματα του κλάδου και μια -πραγματική- δικαιοσύνη.

Είμαστε σίγουροι ότι θα πετύχει...

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Β.Σκ.