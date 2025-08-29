Εισόδημα χωρίς πτυχίο: Αυτά τα επαγγέλματα φέρνουν 6ψήφιες αποδοχές

Οι δουλειές όπου έχετε τις καλύτερες πιθανότητες να κερδίσετε εξαψήφιο ποσό.

Ένα πτυχίο πανεπιστημίου δεν είναι πλέον εγγύηση για υψηλές αποδοχές. Νέα μελέτη δείχνει ότι υπάρχουν επαγγέλματα όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να λάβουν εξαψήφιο ποσό χωρίς πτυχίο.

Σχεδόν 6 εκατομμύρια εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης στις ΗΠΑ χωρίς πανεπιστημιακό πτυχίο κέρδισαν τουλάχιστον 100.000 δολάρια το 2023, σύμφωνα με έκθεση της Lending Tree, που βασίστηκε σε δεδομένα από την Έρευνα Αμερικανικής Κοινότητας του Γραφείου Απογραφής των ΗΠΑ. Η μελέτη αναδεικνύει εναλλακτικούς δρόμους προς μια επιτυχημένη και καλά αμειβόμενη καριέρα.

«Η έκθεση δείχνει καθαρά ότι δεν χρειάζεται να πάτε στο πανεπιστήμιο για να έχετε σημαντικό εισόδημα», δήλωσε ο Matt Schulz, επικεφαλής αναλυτής καταναλωτικών οικονομικών στην Lending Tree, στο CBS MoneyWatch. «Υπάρχουν πολλοί τομείς όπου μπορείτε να είστε οικονομικά σταθεροί και επιτυχημένοι χωρίς πτυχίο».

Το 9% των εργαζομένων χωρίς πτυχίο (5,7 εκατομμύρια άτομα) που κέρδισαν εξαψήφιο μισθό εργάζονταν σε τομείς όπως η ανάπτυξη λογισμικού, η οδήγηση φορτηγών, η επισκευή ανελκυστήρων και άλλοι. Η έρευνα έρχεται σε μια περίοδο όπου πολλοί νέοι αμφισβητούν το κόστος και την αξία ενός πτυχίου και αναρωτιούνται αν το φοιτητικό χρέος αξίζει τον κόπο.

Τα τελευταία δέκα χρόνια, τα κέρδη των εργαζομένων χωρίς πτυχίο αυξάνονται, σύμφωνα με μελέτη του Pew Research Center (2024). Παράλληλα, το 29% των ενηλίκων στις ΗΠΑ θεωρούν ότι το κόστος του κολεγίου δεν αξίζει τον κόπο.

Το ποσοστό ανεργίας για τους νέους αποφοίτους πανεπιστημίου ήταν περίπου 6% στις αρχές του 2025, υψηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο 4,2%. Οι οικονομολόγοι αποδίδουν μέρος αυτού του φαινομένου στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για εργασίες που προηγουμένως εκτελούνταν από εργαζόμενους εισαγωγικού επιπέδου.

Θέσεις εργασίας με εξαψήφιο εισόδημα χωρίς πτυχίο

Σύμφωνα με τη Lending Tree, τουλάχιστον το 40% των εργαζομένων χωρίς πτυχίο κέρδισαν εξαψήφιο ποσό σε 20 επαγγέλματα, όπως:

Προγραμματιστές λογισμικού

Μηχανικοί πωλήσεων

Πιλότοι αεροσκαφών

Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης διευθύνοντες σύμβουλοι χωρίς πτυχίο, με το 64% να κερδίζει εξαψήφιο μισθό, κυρίως επειδή έχουν ιδρύσει τις δικές τους επιχειρήσεις. «Αυτό δείχνει τις ευκαιρίες που προσφέρει η έναρξη μιας μικρής επιχείρησης», λέει ο Schulz.

Άλλα επαγγέλματα με υψηλό ποσοστό εργαζομένων που κερδίζουν εξαψήφιο μισθό περιλαμβάνουν:

Διευθύνοντες και νομοθέτες

Διευθυντές αρχιτεκτόνων και μηχανικών

Διευθυντές συστημάτων υπολογιστών και πληροφοριών

Χειριστές και εγκαταστάτες σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας

Αναλυτές ασφάλειας πληροφοριών

Μηχανικοί πετρελαίου, μεταλλείων και γεωλόγοι

Τεχνολόγοι πυρηνικής ιατρικής και ιατρικοί δοσιμετρητές

Το κολέγιο δεν είναι πλέον υποχρεωτικό σε πολλές εταιρείες

Πολλές εταιρείες δίνουν λιγότερη έμφαση στο πτυχίο, ανοίγοντας πόρτες για υποψηφίους που στο παρελθόν αποκλείονταν.