Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Πότε αναμένεται η πληρωμή

Οι πρώτοι που πληρώνονται τις συντάξεις Οκτωβρίου 2025 είναι οι μη μισθωτοί συνταξιούχοι. Το δεύτερο κύμα πληρωμών αφορά τους μισθωτούς συνταξιούχους. Σε δύο φάσεις θα γίνει η καταβολή και των επικουρικών συντάξεων.

Σε δύο δόσεις όπως συνήθως θα πληρωθούν οι συντάξεις Οκτωβρίου 2025. Επίσημη ημερομηνία από τον e-ΕΦΚΑ δεν έχει δοθεί ακόμα, ωστόσο όπως φαίνεται και από τις προηγούμενες πληρωμές, προκύπτουν οι ημερομηνίες στις οποίες αναμένεται να γίνουν οι καταβολές στους συνταξιούχους.

Οι πρώτοι που πληρώνονται τις συντάξεις Οκτωβρίου 2025 είναι οι μη μισθωτοί συνταξιούχοι. Το δεύτερο κύμα πληρωμών αφορά τους μισθωτούς συνταξιούχους. Σε δύο φάσεις θα γίνει η καταβολή και των επικουρικών συντάξεων.

Οι πληρωμές στις συντάξεις Οκτωβρίου 2025 ανά ταμείο

Την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025 αναμένεται να γίνει η πληρωμή για τις συντάξεις Οκτωβρίου 2025 στους συνταξιούχους των τέως ταμείων:

ΟΑΕΕ

ΟΓΑ

ΕΤΑΑ.

Την ίδια ημέρα παίρνουν χρήματα και οι νέοι συνταξιούχοι, όσοι δηλαδή έκαναν αίτηση για συνταξιοδότηση από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά, βάσει του νόμου 4387/2016. Επίσης, την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου μπαίνουν οι επικουρικές συντάξεις στον ιδιωτικό τομέα, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για μισθωτούς συνταξιούχους ή μη μισθωτούς.

Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 αναμένεται να γίνει η πληρωμή των συντάξεων Οκτωβρίου 2025 των τέως ταμείων:

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΟΤΕ

ΔΕΗ

ΤΣΕΑΠΓΣΟ

ΤΣΠ-ΗΣΑΠ

ΝΑΤ

ΕΤΑΤ

ΕΤΑΠ – ΜΜΕ.

Επίσης, τη Δευτέρα (29/9) αναμένεται και η πληρωμή των προσωρινών συντάξεων Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος.

Σημειώνεται ότι η προσοχή των συνταξιούχων στρέφεται και στη ΔΕΘ, όπου αναμένονται ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Το πακέτο μέτρων υπολογίζεται στο 1,5 δισ. ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο να εξετάζει μεταξύ άλλων τη διεύρυνση των κριτηρίων ώστε να πάρουν περισσότεροι συνταξιούχοι το επίδομα 250 ευρώ.

Επίσης, δεν αποκλείεται ο κ. Μητσοτάκης να ανακοινώσει την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, ένα πάγιο αίτημα τα τελευταία χρόνια από χιλιάδες συνταξιούχους, οι οποίοι δεν βλέπουν αυξήσεις στις συντάξεις τους.