Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Επίδομα 100 ευρώ: Η ώρα της πληρωμής την 1η Σεπτεμβρίου

Επίδομα 100 ευρώ: Η ώρα της πληρωμής την 1η Σεπτεμβρίου
Τα χρήματα για το επίδομα 100 ευρώ που θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων και θα είναι διαθέσιμα στο ΑΤΜ είναι ακατάσχετα, αφορολόγητα και δεν συμψηφίζονται με οποιοδήποτε χρέος προς το Δημόσιο.

Το περιβόητο επίδομα 100 ευρώ που περιμένουν όσοι έκαναν το σχετικό σεμνάριο εδώ και ένα μήνα πληρώνεται τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου. Τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα το αργότερο έως το απόγευμα της Δευτέρας, καθώς έφτασε η ώρα για την πληρωμή του επιδόματος 100 ευρώ σε 80.000 δικαιούχους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που ολοκλήρωσαν το σεμινάριο σε θέματα διαφορετικότητας και διακρίσεων στην εργασία και πέρασαν το τεστ αξιολόγησης.

Όπως ανακοίνωσε επίσημα η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, η πληρωμή του επιδόματος θα γίνει τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου, με τα σενάρια το επίδομα να δίνεται λίγο πριν τη ΔΕΘ 2025 να επιβεβαιώνονται.

«Εντός της ημέρας θα δοθεί η εντολή από το υπουργείο και τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου θα γίνει η πληρωμή», είπε μιλώντας στην ΕΡΤ την Παρασκευή.

Τα χρήματα που θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων και θα είναι διαθέσιμα στο ΑΤΜ είναι ακατάσχετα, αφορολόγητα και δεν συμψηφίζονται με οποιοδήποτε χρέος προς το Δημόσιο.

Σημειώνεται ότι το επίδομα 100 ευρώ δεν θα πληρωθεί από τη ΔΥΠΑ, αλλά θα καταβληθεί με απευθείας κατάθεση των χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων από την Επιτροπή Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Τα χρήματα που θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων και θα είναι διαθέσιμα στο ΑΤΜ είναι ακατάσχετα, αφορολόγητα και δεν συμψηφίζονται με οποιοδήποτε χρέος προς το Δημόσιο.

Πάντως η πλειονότητα των 80.000 δικαιούχων περίμεναν το επίδομα 100 ευρώ να μπει στο ΑΤΜ μέσα στο πρώτο 10ήμερο του Αυγούστου -το αργότερο πριν από τον Δεκαπενταύγουστο-, ώστε να μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν για να καλύψουν τρέχουσες ανάγκες και έξοδα διακοπών. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν συνέβη, με την απογοήτευση να είναι μεγάλη. Το θέμα, μάλιστα, με τη μη πληρωμή του επιδόματος 100 ευρώ έφθασε μέχρι τη Βουλή, με τον βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη, να κάνει σχετική αναφορά στο υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, ζητώντας τα χρήματα να πιστωθούν άμεσα στους 80.000 δικαιούχους του ιδιωτικού τομέα.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Συντάξεις: Πόσο χάνουν όσοι συνταξιοδοτηθούν μετά τα 40 έτη ασφάλισης

Συντάξεις: Πόσο χάνουν όσοι συνταξιοδοτηθούν μετά τα 40 έτη ασφάλισης

Κακοκαιρία: Χαλάει σήμερα ο καιρός με καταιγίδες, χαλάζι και κεραυνούς - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Κακοκαιρία: Χαλάει σήμερα ο καιρός με καταιγίδες, χαλάζι και κεραυνούς - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Συγκάτοικοι με το… στανιό - Πώς η στεγαστική κρίση αλλάζει τα δεδομένα

Συγκάτοικοι με το… στανιό - Πώς η στεγαστική κρίση αλλάζει τα δεδομένα

Τουρισμός 2025: Τι μας έδειξε η σεζόν και τι χρειάζεται το 2026

Τουρισμός 2025: Τι μας έδειξε η σεζόν και τι χρειάζεται το 2026

Τέλος οι επισκέψεις στις ΔΟΥ για μεταβολές στοιχείων - Όλα ηλεκτρονικά στο myAADE

Τέλος οι επισκέψεις στις ΔΟΥ για μεταβολές στοιχείων - Όλα ηλεκτρονικά στο myAADE

Πάνω από 10% των Ελλήνων δεν τρώει κανονικό γεύμα κάθε δεύτερη μέρα

Πάνω από 10% των Ελλήνων δεν τρώει κανονικό γεύμα κάθε δεύτερη μέρα

Γιόγκα - Η άσκηση «κλειδί» για έναν καλύτερο ύπνο

Γιόγκα - Η άσκηση «κλειδί» για έναν καλύτερο ύπνο

Πώς θα αποξηράνετε τα σύκα στον ήλιο σε 4 απλά βήματα

Πώς θα αποξηράνετε τα σύκα στον ήλιο σε 4 απλά βήματα

Τι προκαλεί τον καρκίνο, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο του Στάνφορντ

Τι προκαλεί τον καρκίνο, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο του Στάνφορντ

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Σχετικά Άρθρα

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Πότε αναμένεται η πληρωμή

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Πότε αναμένεται η πληρωμή

Οικονομία
Επίσημο: Πότε πληρώνεται το επίδομα 100 ευρώ

Επίσημο: Πότε πληρώνεται το επίδομα 100 ευρώ

Οικονομία
Μειώσεις στα τιμολόγια ρεύματος από τον Σεπτέμβριο

Μειώσεις στα τιμολόγια ρεύματος από τον Σεπτέμβριο

Οικονομία
Σήμερα τα «σπουδαία» για το επίδομα 100 ευρώ

Σήμερα τα «σπουδαία» για το επίδομα 100 ευρώ

Οικονομία

NETWORK

Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

ienergeia.gr
Αρτηριακή πίεση - Ποιο είναι το όριο για να είστε υγιείς

Αρτηριακή πίεση - Ποιο είναι το όριο για να είστε υγιείς

healthstat.gr
Γιόγκα - Η άσκηση «κλειδί» για έναν καλύτερο ύπνο

Γιόγκα - Η άσκηση «κλειδί» για έναν καλύτερο ύπνο

healthstat.gr
ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ienergeia.gr
Ιαπωνική μέθοδος για απώλεια λίπους: 30 λεπτά την ημέρα αρκούν, σύμφωνα με τους ειδικούς

Ιαπωνική μέθοδος για απώλεια λίπους: 30 λεπτά την ημέρα αρκούν, σύμφωνα με τους ειδικούς

healthstat.gr
Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

ienergeia.gr
Πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια εγκεφαλικού επεισοδίου: Τι πρέπει να προσέξετε

Πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια εγκεφαλικού επεισοδίου: Τι πρέπει να προσέξετε

healthstat.gr
Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

ienergeia.gr