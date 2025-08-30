Επίδομα 100 ευρώ: Η ώρα της πληρωμής την 1η Σεπτεμβρίου

Τα χρήματα για το επίδομα 100 ευρώ που θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων και θα είναι διαθέσιμα στο ΑΤΜ είναι ακατάσχετα, αφορολόγητα και δεν συμψηφίζονται με οποιοδήποτε χρέος προς το Δημόσιο.

Το περιβόητο επίδομα 100 ευρώ που περιμένουν όσοι έκαναν το σχετικό σεμνάριο εδώ και ένα μήνα πληρώνεται τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου. Τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα το αργότερο έως το απόγευμα της Δευτέρας, καθώς έφτασε η ώρα για την πληρωμή του επιδόματος 100 ευρώ σε 80.000 δικαιούχους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που ολοκλήρωσαν το σεμινάριο σε θέματα διαφορετικότητας και διακρίσεων στην εργασία και πέρασαν το τεστ αξιολόγησης.

Όπως ανακοίνωσε επίσημα η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, η πληρωμή του επιδόματος θα γίνει τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου, με τα σενάρια το επίδομα να δίνεται λίγο πριν τη ΔΕΘ 2025 να επιβεβαιώνονται.

«Εντός της ημέρας θα δοθεί η εντολή από το υπουργείο και τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου θα γίνει η πληρωμή», είπε μιλώντας στην ΕΡΤ την Παρασκευή.

Σημειώνεται ότι το επίδομα 100 ευρώ δεν θα πληρωθεί από τη ΔΥΠΑ, αλλά θα καταβληθεί με απευθείας κατάθεση των χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων από την Επιτροπή Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Τα χρήματα που θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων και θα είναι διαθέσιμα στο ΑΤΜ είναι ακατάσχετα, αφορολόγητα και δεν συμψηφίζονται με οποιοδήποτε χρέος προς το Δημόσιο.

Πάντως η πλειονότητα των 80.000 δικαιούχων περίμεναν το επίδομα 100 ευρώ να μπει στο ΑΤΜ μέσα στο πρώτο 10ήμερο του Αυγούστου -το αργότερο πριν από τον Δεκαπενταύγουστο-, ώστε να μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν για να καλύψουν τρέχουσες ανάγκες και έξοδα διακοπών. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν συνέβη, με την απογοήτευση να είναι μεγάλη. Το θέμα, μάλιστα, με τη μη πληρωμή του επιδόματος 100 ευρώ έφθασε μέχρι τη Βουλή, με τον βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη, να κάνει σχετική αναφορά στο υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, ζητώντας τα χρήματα να πιστωθούν άμεσα στους 80.000 δικαιούχους του ιδιωτικού τομέα.