«Πληρώθηκα μετά από ενάμιση χρόνο» φανέρωσε.

Η Αποστολία Ζώη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου στον ΣΚΑΪ, το βράδυ της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου.

Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε, μεταξύ άλλων, για το Nomads, αποκαλύπτοντας μάλιστα και πόσα λεφτά πήρε, ως νικήτρια.

Η Αποστολία Ζώη πήγε στο Nomads στην πρώτη σεζόν, η οποία προβλήθηκε από 2 Οκτωβρίου 2017 έως 22 Δεκεμβρίου 2017. Μάλιστα, ήταν η νικήτρια του πρώτου κύκλου. Η τραγουδίστρια συμμετείχε στην Ομάδα των Διάσημων. Ξεχώρισε από την αρχή για τη σωματική της δύναμη, την αντοχή και τον χαρακτήρα της. Ήταν από τις πιο αγαπητές παίκτριες, τόσο από το κοινό όσο και από τους συμπαίκτες της.

«Τα χρήματα που πήρα ήταν φορολογημένα, σου παίρνει το κράτος ό,τι σου παίρνει… Έδωσα χρήματα και στον Οροκλό, που ήμασταν μαζί στον τελικό. Πριν τρέξουμε, ο Κωνσταντίνος νόμιζε ότι θα κερδίσει και μου πρότεινε να “σπάσουμε” τα λεφτά και συμφώνησα. Και τα πήγαμε 75.000 ο νικητής και 25.000 ο δεύτερος! Μετά από ενάμιση χρόνο που πληρώθηκα, στην τσέπη μου μπήκαν 57.000 ευρώ», είπε η Αποστολία Ζώη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deerc9aczjeh?integrationId=40599y14juihe6ly}