Αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή της επιστροφής ενοικίου αλλά και του επιδόματος 250 ευρώ.

Αν και οι αρχικές δηλώσεις αξιωματούχων αποκάλυπταν διαφορετικές ημερομηνίες πληρωμής για επίδομα 250 ευρώ και επιστροφή ενοικίου εντούτοις, η πληρωμή θα είναι την ίδια μέρα και για τις δύο περιπτώσεις.

Αυτό αποκάλυψε προ ημερών ο εκπρόσωπος Τύπου του ΥΠΕΘΟ, Όμηρου Τσάπαλου.

«Τόσο το επίδομα των 250 ευρώ όσο και η επιστροφή ενοικίου ήταν να πληρωθούν στις 30 Νοεμβρίου αλλά επειδή πέφτει Κυριακή, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί την 28η Νοεμβρίου ημέρα Παρασκευή. Αναφορικά με το ενοίκιο έχουμε κάνει εκκαθαρίσεις, και η συντριπτική πλειονότητα είναι μια χαρά. Δεν υπάρχουν προβλήματα ως προς την καταβολή», υπογράμμισε σχετικά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddvfzlyv4ia1?integrationId=40599y14juihe6ly}