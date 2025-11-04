Αν και οι αρχικές δηλώσεις αξιωματούχων αποκάλυπταν διαφορετικές ημερομηνίες πληρωμής για επίδομα 250 ευρώ και επιστροφή ενοικίου εντούτοις, η πληρωμή θα είναι την ίδια μέρα και για τις δύο περιπτώσεις.
Αυτό αποκάλυψε προ ημερών ο εκπρόσωπος Τύπου του ΥΠΕΘΟ, Όμηρου Τσάπαλου.
«Τόσο το επίδομα των 250 ευρώ όσο και η επιστροφή ενοικίου ήταν να πληρωθούν στις 30 Νοεμβρίου αλλά επειδή πέφτει Κυριακή, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί την 28η Νοεμβρίου ημέρα Παρασκευή. Αναφορικά με το ενοίκιο έχουμε κάνει εκκαθαρίσεις, και η συντριπτική πλειονότητα είναι μια χαρά. Δεν υπάρχουν προβλήματα ως προς την καταβολή», υπογράμμισε σχετικά.
{https://exchange.glomex.com/video/v-ddvfzlyv4ia1?integrationId=40599y14juihe6ly}