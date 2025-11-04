Οι αγρότες είναι σε αναβρασμό και ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις, καθώς αναμένεται η καταβολή 950 εκατ. ευρώ, μεταξύ των οποίων είναι η επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο, η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, καθώς και αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ ύψους 170 εκατ. ευρώ.

Κρίσιμες είναι οι επόμενες ώρες για τις πληρωμές των επιδοτήσεων στους αγρότες. Σήμερα εκπνέει το τελεσίγραφο που έχει δώσει η Κομισιόν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το νέο πλάνο λειτουργίας για τις επιδοτήσεις.

Οι αγρότες είναι σε αναβρασμό και ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις, καθώς αναμένεται η καταβολή 950 εκατ. ευρώ, μεταξύ των οποίων είναι η επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο, η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, καθώς και αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ ύψους 170 εκατ. ευρώ.

Σε πρώτη φάση, σύμφωνα με πληροφορίες σε ότι αφορά τους αγρότες, οι έλεγχοι των αγροτεμαχίων θα βασίζονται σε διασταυρώσεις με τη χρήση του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ). Υπενθυμίζεται, ότι ο ΑΤΑΚ είναι ένας μοναδικός αριθμός που αποδίδεται σε κάθε ακίνητο στην Ελλάδα μέσω του συστήματος της δήλωσης Ε9. Είναι απαραίτητος για όλες τις συναλλαγές που αφορούν το ακίνητο, όπως η μεταβίβαση, η μίσθωση, η αγοραπωλησία ή η έκδοση οικοδομικών αδειών.

Αντίστοιχοι διασταυρωτικοί έλεγχοι θα πραγματοποιούνται σε στους κτηνοτρόφους. Σε αυτή την περίπτωση θα μπαίνουν σε διαδικασία διασταυρωτικών ελέγχων, η παραγωγή, π.χ. το γάλα, το κρέας που πούλησαν οι κτηνοτρόφοι αλλά και οι ζωοτροφές που αγόρασαν.

Με βάση πληροφορίες, πάντως, η Κομισιόν θα δώσει το πράσινο φως για τις επόμενες πληρωμές των επιδοτήσεων σε αγρότες και κτηνοτρόφους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου θα καταβληθεί η επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο, χωρίς πλαφόν. Εντός του μήνα θα δοθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, ύψους 550–600 εκατ. ευρώ, μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα καταβληθούν τα 178 εκατ. ευρώ του Μέτρου 23 για τις ζημιές στην παραγωγή και τα 50 εκατ. ευρώ για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου στη Θεσσαλία και 15 ημέρες μετά την προκαταβολή θα πληρωθούν και οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ για τις παγωνιές της άνοιξης.