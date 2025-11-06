Το Ψηφιακό Πελατολόγιο αποτελεί ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό εργαλείο ελέγχου.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) επεκτείνει το ψηφιακό της «μάτι» σε νέους επαγγελματικούς κλάδους, με στόχο την πλήρη καταγραφή των συναλλαγών και τον δραστικό περιορισμό της φοροδιαφυγής. Μετά τον κλάδο του αυτοκινήτου –όπου από την 1η Ιουλίου 2025 χιλιάδες επαγγελματίες, όπως συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια, πάρκινγκ και εταιρείες ενοικίασης οχημάτων, υποχρεούνται να τηρούν Ψηφιακό Πελατολόγιο– σειρά παίρνουν οι επαγγελματίες του χώρου των εκδηλώσεων.

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ μπαίνουν οι διοργανωτές γάμων και βαπτίσεων, οι εταιρείες που αναλαμβάνουν ιδιωτικά και εταιρικά πάρτι, οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται αίθουσες και κτήματα δεξιώσεων, καθώς και οι εταιρείες catering. Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, κάθε πελάτης που κλείνει μια υπηρεσία ή χρησιμοποιεί εγκατάσταση θα πρέπει να καταχωρίζεται στο ψηφιακό πελατολόγιο, με τα στοιχεία του να αποστέλλονται αυτόματα στην ΑΑΔΕ.

Το Ψηφιακό Πελατολόγιο αποτελεί ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό εργαλείο ελέγχου, μέσω του οποίου οι επιχειρήσεις οφείλουν να καταγράφουν τα στοιχεία κάθε πελάτη πριν από την παροχή της υπηρεσίας.

Τα δεδομένα διαβιβάζονται αυτόματα στην Αρχή, προκειμένου να διασταυρώνονται με τις αποδείξεις ή τα τιμολόγια που εκδίδονται. Με τον τρόπο αυτόν, κάθε συναλλαγή συνδέεται άμεσα με τον πελάτη, μειώνοντας τα περιθώρια φορολογικών αποκλίσεων.

Η μη τήρηση της υποχρέωσης καταχώρισης επιφέρει αυστηρές κυρώσεις. Στα συνεργεία, τα πλυντήρια, τα πάρκινγκ, τα φανοποιεία και τις εταιρείες ενοικίασης οχημάτων, η νομοθεσία προβλέπει πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε όχημα που δεν έχει καταγραφεί ή έχει δηλωθεί εκπρόθεσμα. Παράλληλα, τα στοιχεία που συλλέγονται επιτρέπουν στην ΑΑΔΕ να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη ροή των πελατών, να εντοπίζει ασυνήθιστες μεταβολές και να στοχεύει τους ελέγχους σε επιχειρήσεις με ενδείξεις φορολογικών αποκλίσεων.

Η Αρχή διασταυρώνει τα δεδομένα του Πελατολογίου με τις αποδείξεις που διαβιβάζονται στο myDATA, ώστε να ελέγχει αν υπάρχει αντιστοίχιση μεταξύ πελατών και παραστατικών. Σε περιπτώσεις ασυμφωνίας, η επιχείρηση τίθεται άμεσα υπό φορολογικό έλεγχο.

Για να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις που τηρούν Ψηφιακό Πελατολόγιο, η ΑΑΔΕ κατάργησε την υποχρέωση υποβολής συμφωνητικών με τους πελάτες τους, εφαρμόζοντας την αρχή «μόνον άπαξ» (once only). Έτσι, οι συναλλαγές που αποτυπώνονται στο ψηφιακό σύστημα απαλλάσσονται από τη διπλή καταχώριση, απλοποιώντας τις διαδικασίες και ενισχύοντας τη διαφάνεια.