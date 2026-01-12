Υπάρχει υποχρέωση των κρατών μελών του ΝΑΤΟ να ζητήσουν αμοιβαία βοήθεια εάν ένα άλλο κράτος μέλος αντιμετωπίζει στρατιωτική επιθετικότητα, ξεκαθάρισε για τις απειλές Τραμπ στη Γροιλανδία.

Ο επίτροπος άμυνας της ΕΕ Άντριους Κουμπίλιους προειδοποίησε ότι θα ήταν το τέλος του ΝΑΤΟ εάν οι ΗΠΑ καταλάμβαναν τη Γροιλανδία με τη βία, καθώς τόνισε ότι τα μέλη της ΕΕ θα ήταν επίσης υποχρεωμένα να βοηθήσουν τη Δανία, ανέφερε το Reuters.

«Συμφωνώ με τη Δανή πρωθυπουργό ότι θα είναι το τέλος του ΝΑΤΟ, αλλά και μεταξύ των ανθρώπων θα είναι επίσης πολύ, πολύ αρνητικό», δήλωσε ο Κουμπίλιους στο Reuters σε συνέδριο ασφαλείας στη Σουηδία.

Ο Κουμπίλιους είπε επίσης ότι το άρθρο 42.7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεώνει τα κράτη μέλη να βοηθήσουν τη Δανία εάν αντιμετωπίσουν στρατιωτική επιθετικότητα.

«Θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη Δανία, πώς θα αντιδράσει, ποια θα είναι η θέση της, αλλά σίγουρα υπάρχει τέτοια υποχρέωση των κρατών μελών να ζητήσουν αμοιβαία βοήθεια εάν ένα άλλο κράτος μέλος αντιμετωπίζει στρατιωτική επιθετικότητα» ξεκαθάρισε.

Με πληροφορίες του Reuters/Guardian