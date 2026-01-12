Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές ώστε να μην υπάρξουν βλάβες στους καυστήρες του φυσικού αερίου λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών.

Η Enaon EDA, θυγατρική της Enaon, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι, λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στις περιοχές αρμοδιότητάς της, είναι απαραίτητη η λήψη βασικών προληπτικών μέτρων για τη διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας των εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου και των υδραυλικών κυκλωμάτων, τα οποία αποτελούν ευθύνη του καταναλωτή.

Συστάσεις για τους καταναλωτές:

Συμβουλευτείτε τον αδειοδοτημένο εγκαταστάτη σας για τους χειρισμούς των λεβήτων σε περίπτωση παγετού.

Ελέγξτε και διασφαλίστε τη σωστή μόνωση των υδραυλικών εγκαταστάσεων των συστημάτων θέρμανσης, σε συνεργασία με τον αδειοδοτημένο υδραυλικό σας.

Διατηρήστε τις συσκευές θέρμανσης σε συνεχόμενη λειτουργία κατά τη διάρκεια των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών. Προτείνεται ο θερμοστάτης να παραμένει σε σταθερή θερμοκρασία 18°C έως 20°C, ακόμη και κατά τις ώρες σύντομης απουσίας, ώστε να εξασφαλίζεται η κυκλοφορία του νερού στο σύστημα και να μειώνεται ο κίνδυνος παγώματος σωληνώσεων και εξαρτημάτων.

Η Enaon EDA είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου έως τους μετρητές των καταναλωτών, ενώ η συντήρηση και ασφαλής λειτουργία της εσωτερικής εγκατάστασης αποτελεί ευθύνη του καταναλωτή.

Για οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα απευθυνθείτε αποκλειστικά σε αδειοδοτημένους εγκαταστάτες. Για θέματα που αφορούν το Δίκτυο Διανομής, η Υπηρεσία Άμεσης Επέμβασης της Enaon EDA είναι διαθέσιμη στο 800 11 87 87 8.