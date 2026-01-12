Ο Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε για τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης έπειτα από την δημοσιοποίηση του επίμαχου βίντεο με τις μίζες.

Νέες δηλώσεις έκανε ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης μετά και την παραίτηση του διευθυντή του γραφείου του εξαιτίας του σκανδάλου που μαστίζει τη χώρα.

Ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε ότι προσεγγίζει την υπόθεση με σοβαρότητα και δεν την υποβαθμίζει, ούτε την υποτιμά, καλώντας τις αρμόδιες αρχές να αξιοποιήσουν όλα τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

«Θεωρώ σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχει και βοήθεια από ξένα κράτη, αλλά και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε σχέση με το Φορέα, θέλω να μοιραστώ μαζί σας ότι η πρώτη μου σκέψη είναι η πλήρης κατάργηση του Φορέα», είπε.

«Ακούω κάποιες ιδέες για μεταφορά του στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Πάλι κάποιοι θα βρουν αφορμές για να με κατηγορήσουν, αφού εγώ διορίζω, η κυβέρνηση διορίζει, το Υπουργό Συμβούλιο διορίζει, τον πρόεδρο του οργανισμού», πρόσθεσε. Διαβεβαίωσε, επίσης, ότι δε θα αφήσει ακάλυπτους αυτούς τους χιλιάδες φοιτητές που έχουν επωφεληθεί μέσω του Φορέα.

Ερωτηθείς αν θα δημοσιοποιήσει τον κατάλογο των δωρητών στον Φορέα, ο Πρόεδρος είπε ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα να το πράξει, στη βάση της νομοθεσίας. «Ανοιχτά χαρτιά και πάνω απ’ όλα καθαρά χέρια», τόνισε.

«Σε τέτοιες στιγμές κρίσης, γιατί σίγουρα είναι μια στιγμή κρίσης, δεν προσπαθώ να παρουσιάσω διαφορετικά τα πράγματα, οποιοσδήποτε ηγέτης, όταν έχει καθαρά χέρια, οφείλει να είναι νηφάλιος», υπογράμμισε. «Και το μήνυμα μου προς τις πολιτικές δυνάμεις, πολύ φοβάμαι ότι τα αποτελέσματα αυτής της αντίδρασης που βλέπουμε, θα τα δούμε όλοι μας. Στα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών που έχουμε σε πολύ λίγους μήνες. Φυσικά, σέβομαι απόλυτα τα κόμματα, τα κόμματα συμπεριλαμβανομένων και των κομμάτων της συμπολίτευσης, είναι ελεύθερα να πράξουν ό,τι θέλουν».

Για την παραίτηση του Διευθυντή του γραφείου του Χαράλαμπου Χαραλάμπους, ο Πρόεδρος είπε ότι θα τοποθετηθεί γραπτώς σε πολύ λίγο, χαρακτηρίζοντάς τη «πράξη αυτοπεποίθησης». «Η πράξη του κ. Χαραλάμπους δεν είναι πράξη πίεσης, ούτε πράξης ενοχής. Είναι πράξη αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης».

Σε ερώτηση από ποιους είχε προειδοποιηθεί η Κυβέρνηση για υβριδικό πόλεμο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «από την Ευρωπαϊκή Ένωση με αφορμή την ανάληψη της προεδρίας είχαμε ενημερωθεί σχετικά για αυτό το θέμα, αλλά είναι θέμα το οποίο χειρίζονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Δημοκρατίας και δεν παρεμβαίνει η εκτελεστική εξουσία στις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη».

Σε ερώτηση αν περιμένουμε και άλλα σε σχέση με υβριδικό πόλεμο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέπεμψε σε αυτούς που χειρίζονται αυτά τα πράγματα.

Ερωτηθείς αν υπάρχει εμπιστοσύνη σε σχέση με το ποιους μιλά το Προεδρικό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «φυσικά, όταν δεν έχεις να ανησυχείς για κάτι, για τις ενέργειές σου, δεν φοβάσαι να μιλήσεις με οποιονδήποτε».

Ερωτηθείς αν έχει διαβρωθεί η Κυβέρνηση από αυτή την υπόθεση και αν έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη του κόσμου προς την Κυβέρνηση, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «ενδεχομένως κάποιοι να αποσκοπούν σε αυτή την κατεύθυνση. Εγώ δεν θέλω να αναφερθώ στα μηνύματα που παίρνω από όλον τον κόσμο, που προέρχεται από όλα τα κόμματα. Επαναλαμβάνω, είμαι εδώ, δημόσια τοποθετούμαι, δεν έχω να φοβηθώ οτιδήποτε».